Ingénieux dans l’art de ridiculiser les velléités américaines et arabes contre l’Axe de la résistance, le numéro un du Hezbollah a taxé la conférence de Varsovie de « minable », prévoyant qu’elle n’aura aucun impact, et n’aboutira même pas à une guerre contre l’Iran.

S’exprimant à l’occasion de la commémoration des commandants martyrs de la résistance islamique, Sayed Hassan Nasrallah a indiqué que son évaluation de cette rencontre dans la capitale polonaise est basée sur la comparaison qu’il a faite avec d’autres conférences, convoquées par les Américains et auxquelles la participation a été nettement plus importante en quantité et en qualité.

Il a cité celle contre la Syrie en 2011 et qui avait réuni 140 pays, ainsi que celle qui voulait mobiliser le monde entier contre les mouvements de résistance, organisée à Charm al-cheikh en 1996 et qui à laquelle était la Russie et la Chine.

« Quelques 60 pays sont venus à Varsovie,…, la plupart n’ayant aucune stature régionale ni internationale,…Ils étaient présentés par des ministres des AE dans les meilleurs des cas, alors que d’autres ont envoyé des délégués ou leurs ambassadeurs sur place…et ils ne sont même pas parvenu à rédiger une communiqué conjoint », a-t-il noté avec pertinence.

Quant aux responsables arabes qui y ont fait part, « ce ne sont que des sbires dans le projet de l’hégémonie américano-israélienne », les a-t-il qualifiés. Selon lui, la plupart d’entre eux avaient affiché précédemment leur normalisation avec Israël, « à l’exception de l’Arabie saoudite dont la présence de son ministre des AE étrangères sur la même table que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est une première ».

« Voyez donc leur tête lorsqu’ils sont sortis de la rencontre et ont été débordés par les journalistes… Ils avaient des visages blêmes parce qu’ils savent très bien que ce que leur démarche n’est pas populaire parmi leur opinion publique», a-t-il fait remarquer.

Signalant que la cause palestinienne a été le grand absent de cette rencontre, sayed Nasrallah a appelé les peuples arabes et musulmans à faire tourner à pleine vitesse la bataille contre la normalisation avec l’entité sioniste dans leur pays. Car selon lui, « c’est la moindre des choses à faire en l’état actuel pour ceux qui n’ont pas d’arme pour combattre ».

Sur le dossier régional aussi, S. Nasrallah s’est arrêté sur la fin de Daech qui devrait être annoncée prochainement. Qualifiant le président américain Donald Trump de « grand hypocrite » qui se veut s’attribuer la gloire de l’avoir vaincu, il a rappelé que ce sont les USA, via l’administration précédente, qui l’avait créé. Il a aussi révélé comment les Américains ont voulu attarder son éradication, aussi bien en Syrie, qu’au Liban et en Irak.

Sur le dossier interne libanais, le numéro un du Hezbollah a réaffirmé la volonté du parti de mener jusqu’au bout la bataille contre la corruption et la dilapidation de l’argent public.

« Nous allons commencer par les plus grosses affaires, celles qui coûtent des millions de dollars,…, nous allons utiliser tous nos moyens et liaisons pour achever les dossiers et ensuite nous allons saisir la Justice », a-t-il ainsi résumé le modus operandi qu’il va suivre dans son action. Assurant qu’au cas d’atermoiements de la part de la Justice, des mesures seraient prises sur le terrain.

Réitérant la proposition de confier à l’Iran la construction du secteur électrique, il a révélé que la proposition avait été déjà faite dans le passée et refusée par le Premier ministre par crainte des répercussions américaines et saoudiennes.

Et de clamer : « Alors montrez-nous à qui vous allez confier ce secteur, a quel pays ami… La proposition de l’Iran aura au moins eu la faveur de vous pousser à faire quelque chose pour ce secteur », qui coute au Liban au moins 1.8 milliards de dollars par an.

« Nous allons nous inspirer du courage et de la persévérance de nos commandants martyrs dans cette lutte », a-t-il conclu son discours en allusion à cheikh Ragehb Harb, qui avait lancé la résistance civile contre l’occupation israélienne, sayed Abbas Moussaoui, l’ex-secrétaire général du Hezbollah et de Haj Imad Moughniyé, le fondateur de la Résistance.

Il avait d’ailleurs commencé son allocution en relevant un trait qui a uni ces trois commandants dans leur lutte et leurs sacrifices : « leur espoir et leur grand optimisme que la victoire sera au bout de leurs peines ». Tandis que lors du lancement de leur lutte, au lendemain de l’invasion israélienne du Liban en 1982, le monde entier pensait que le Moyen-Orient allait entrer dans l’ère israélienne.

Manifestement, dans l’esprit de S. Nasrallah, ce brin d’espoir touche aussi bien la lutte contre la corruption que celle contre l’ennemi israélien.

Les idées principales du discours

Lorsque nous nous rappelons les commandants martyrs, les trois, il y a beaucoup de traits communs que j’ai déjà évoqués les années précédente, à tous les niveaux, moral, modestie, amour des gens, comportement humain, la compassion pour les plus démunis et les bonnes gens, en plus du côté lié à leur lutte, leur courage, leur force, leur persévérance,… et sur le plan religieux, leur piété, leur désintérêt pour les choses de la vie ici-bas,… dans leur parcours : la sagacité, leur lointaine vision dans le temps,…

Je vais parler de l’un de ces traits que l’on retrouve chez les résistants aussi et chez l’environnement de la résistance et ses partisans aussi…

La force de l’espérance, l’espoir en la victoire

Ce trait est celui de l’espérance en un avenir meilleur, l’optimisme et leur grand espoir. Ceci est dû au fait qu’ils se fient totalement à Dieu, ont entièrement confiance en sa promesse, et recourent sans celle à Lui….

Les paroles coraniques de Dieu ont été leur inspiration et leur ont insufflé cette espérance, cet optimisme, leur grande force de caractère… Ils étaient immuables, inébranlables, ne faiblissaient jamais, fermes… Bref, c’est le caractère que les commandants devraient avoir pour diriger les gens…

Concernant le cheikh des martyrs, Ragheb harb , il fallait voir comment il tournait en dérision l’armée de l’occupation, les forces multinationales et les forces américaines et françaises en méditerranée…

Je voudrais que les nouvelles générations le sachent,…tout en plaçant ces paroles dans leur contexte, différent de celui d’aujourd’hui, lorsque l’armée ennemie occupait le Liban, pas seulement le sud… il y avait en plus des dizaines de milliers de soldats us et d’autres nationalités. Cheikh Ragheb qui n’avait pas d’arme pour combattre avait en revanche l’arme de la force de position, celle de la bravoure, … laquelle ne craint ni la mort ni les prisons ni la torture…

Dans ces conditions, alors que se formaient les premières cellules des moudjahidines, beaucoup de gens croyaient que c’est l’ère israélienne, à laquelle il est impossible de faire face…

Cheikh Rageh n’en avait cure et a toujours refusé de tendre la main aux soldats de l’occupation…

Sans aucune hésitation, il exprimait l’espoir que les Israéliens allaient être vaincus… Et il croyait qu’ils finiront par sortir par la force de combattants

Sayed Abbas Moussawi, vous connaissez sa bravoure, son aplomb, sa présence assidue dans les camps d’entrainement. Alors que toute l’ambiance allait dans un autre sens… lui, parlait de la victoire et la promettait sans cesse, grâce à sa foi. Il parlait de la défaite inexorable d’Israël au Liban et la prévoyait même s’il ne la pas vécu mas il y croyait en toute sincérité. Et il aspirait à Al-Quds Jérusalem…

On retrouve cette même aspiration pour Al-Quds chez haj Imad Moughniyeh, qui courait de bataille en bataille et n’avait d’idée que pour Al-Quds dans tous les détails les plus minimes et les plus harassants, et dans les conditions les plus pénibles…

Pour lui la libération de Bint Jbeil, Hasbayya,…, et de toutes les autres villes et régions est une chose acquise et les yeux devaient être rivés vers al-Aqsa et al-Quds…

Nos commandants martyrs étaient intelligents, jouissaient d’une grande patience, d’une grande fermeté et persévérance… toutes ces années après leur martyre, ils marquent toujours notre résistance, ses combattants, son environnement et ses partisans…

Nos effectifs sont 30 à 40 fois plus importants

Et c’est là que réside l’atout de force et de puissance de la Résistance..

Quand ils parlent de l’augmentation de la force du Hezbollah en comparaison avec la passé, oui ils ont bien raison. Elle a bel et bien grandi en puissance depuis. La ligne monte, il n’y a pas de retrait ni de faiblesse, et elle est devenue ce qu’elle est…

Mais cette puissance montante n’est pas survenue dans un climat favorable… la résistance a fait l’objet de siège, de sanctions, d’assassinats et de guerre. La dernière celle de juillet puis s’en est suivi celle des takfiristes…

Sans oublier la guerre psychologique…

Tout ce que les US les israéliens ont pu faire, ils l’ont fait…

En plein dans les conflits, le brouillard, les orages, les larmes et le sang la Résistance a grandi, pour devenir plus influente au Liban et dans la région. Elle a introduit la région avec elle dans l’ère des victoires et fermé la porte définitivement à celle des défaites

Ceux qui complotent contre la résistance tombent dans l’erreur. Ce sont les mouvements de résistance pour faire face à l’hégémonie américaine qui fabriquent l’histoire… Tous les autres ne sont que des sbires dans les guerres américaines….

Ils pensent que le secret de la force réside dans les armes, dans l’argent, dans les équipements et autres…

Cheikh Ragheb et sayed Abbas n’avaient que des moyens très primitifs et leurs effectifs étaient très peu nombreux…

Pendant les rencontre internes, je dis toujours que nous avons actuellement entre 35 à 40 axes, et aujourd’hui, chacun d’entre eux détient de par les effectifs et les armes beaucoup plus ce que détenait toute la résistance la veille du retrait israélien en 2000…

Le secret réside dans la foi … Le secret réside dans cette abnégation, dans le consentement des sacrifices…

Dans l’armée américaine y aurait-il des soldats prêts à se sacrifier pour leurs compagnons…

La résistance est ainsi, en Palestine, au Yémen, au Bahreïn… Ils ont tous cet état d’esprit qui ne peut être vaincu…

Oui nous sommes forts et nul ne saurait dire le contraire. Mais nous devons garder notre modestie, surtout envers les plus démunis et ceux qui comptent sur nous pour leur salut…Avec les injustes, les corrompus, les tyrans, il faut agir autrement…

Les propos de Pompeo sur des cellules du Hezbollah au Venezuela, un mensonge

Lorsque le ministre de Affaires étrangères américains Mike Pompeo a depuis quelques jours que le Hezbollah est devenu plus fort que dans le passé, c’est tout-à fait vrai, bien entendu il le dit pour le condamner. Et parfois il exagère en parlant de cette force…

Je démens formellement ce qu’il a dit sur le Venezuela, que nous soutenons pleinement contre les convoitises américaines qui voudraient s’accaparer son pétrole et ses richesses.

Lorsqu’il dit que le Hezbollah possède des cellules là-bas, haha, c’est bien du n’importe quoi. Ses propos n’ont aucun fondement…

De même quand il est question de cellules du Hezbollah en Amérique latine, au Brésil ou en Argentine ou ailleurs, tout ceci n’est pas vrai. Ceci pourrait nous réjouir que l’on nous accorde autant de puissance et d’importance. C’est une bonne réputation. Mais c’est quand même exagéré qu’on nous présente comme étant une force mondiale, comme en parlant de la Chine, de la Russie, de l’Iran,…

Sachez que nous n’avons aucune présence à l’étranger, depuis longtemps, oui nous avons des sympathisants partout et nous leur avons toujours dit qu’il agissent en fonction de leurs propres besoins et vision et de ne pas trop s’emballer pour nous…

Oui notre puissance a grandi face à Israë et notre ennemi et le sait

Connaitre la puissance de la résistance va dissuader Israël

Parfois les Israéliens lancent des déclarations en s’adressant à moi directement, en me disant qu’ils savent tellement de choses sur nous au point que nous ne devrions pas dormir… Cela me rassure qu’ils savent autant de choses. Ca va donc les dissuader. Ne croyez-pas que cela me gêne…

Chez l’entité de l’ennemi, il y a un vrai débat sur le fait qu’ils ne sont pas prêts pour une guerre contre le Liban.

Alors que d’aucuns ne cessent de frimer qu’ils veulent faire la guerre, de grands ex-officiers de l’armée et des experts disent le contraire… Ils craignent surtout pour les troupes de terre. Ils n’ont pas confiance en elles… Ils ne sont pas surs si leur armée peut entrer au sud du Liban ou dans la bande de Gaza..

Ils n’ont pas confiance en leur armée. En revanche, ils sont certains que nos combattants peuvent rentrer dans la Galilée…

C’est une grande évolution, par rapport au passé.

Le sud du Liban n’a pas peur mais le nord de la Palestine et les colonies ont peur …

Depuis quand les israéliens craignaient qu’on les attaque et occupe leurs maison ?…

Naturellement les Arabes ne sont que des sbires soumis dociles. Il est normal qu’ils appréhendent ce qui se passe: la puissance montante de l’Iran, la victoire de l’Irak et la Syrie, la fermeté chez les Palestiniens et des Bahreïnis….

C’est pour cela qu’ils voulaient mobiliser le monde de nouveau

Apres la défaites qu’ils ont essuyée dans les guerres précédentes, en 2006 eu Liban, et en 2014 dans la bande de Gaza surtout. Dans les rapports israéliens, on a conclu que leurs pertes ont été très importantes durant ces deux guerres…

Aujourd’hui, ils ont aussi besoin d’une nouvelle mobilisation après la défaite la guerre à travers les takfiristes…

Les Usa ont besoin d’une nouvelle phase, ce fut Varsovie et quel est le résultat ?…

La conférence de Varsovie:

Dans une comparaison avec ce qui s’est passé en 2011, dans leur guerre contre la Syrie qui est un projet américain par excellence, les USA ont réuni 140 Etats dont des présidents, des ministres des AE et de Défense…

Avant cela, en 1996, il y a eu la rencontre contre les mouvements de résistance : le Hezbollah, le Hamas, et le jihad, ils avaient réuni le monde entier à Charm al-Cheikh, avec la présence de Bill Clinton, de Boris Eltsine, du président chinois, de la plupart des pays arabes, à l’exception d’une petite minorité…Le monde s’est réuni dans un sommet contre trois mouvements de résistance, pour soutenir Shimon Perez, ce qui ne l’a pas empêché de tomber quelques mois après, sous les coups des opérations martyrs en Palestine et de la guerre des Raisins de la colère en 1996

Aujourd’hui, ils essaient de faire la même chose pour les yeux de Netanyahu. Il y a eu comme participants entre 60 et 70 États. La plupart d’entre eux n’ont aucune stature. Hormis les quelques ministres des AE arabes, les pays n’ont envoyé que des délégués et ils n’ont pas pu publier un communiqué final… et ils ont réprimandé les Européens qui ont refusé d’y prendre part…

Nous qui appartenons à l’école de cheikh Rageb Harb et de Sayed Abbas Moussaoui, n’en avons cure de Varsovie, comme cela était notre position avec Charm al-Cheikh…

D’autant qu’elle a été une conférence minable et fragile…

Il n’y aura pas de guerre contre l’Iran

Oui, la Palestine a été le grand absent. Aucun mot pour la Palestine, ni pour les Palestiniens, ni pour les détenus, ni pour les blessés, ni pour la bande de Gaza, ni pour la violation des lieux saints.. Personne n’a évoqué les crimes israéliens… La conférence n’a d’yeux que pour l’Iran et l’axe de la résistance…

En ce qui concerne les relations des pays golfique avec Israël, il n’y a rien de nouveau. Elles sont devenue publiques depuis un certain temps… le cas plus nouveau est celui de l’Arabie saoudite…

La conférence veut pousser les choses vers la normalisation, et ne fait aucune allusion à la Palestine. Elle essaie de mobiliser le monde contre l’Iran, mais elle n’aura aucun résultat…

Aujourd’hui, l’Iran est plus fort que jamais, comme nous l’avons dit il y a quelques jours… Et il est trop fort pour qu’il puisse faire l’objet d’une frappe.

Netanyahu a glissé sur son compte un mot qu’il a vite retiré. Il s’est targué de vouloir entrainer le monde pour faire la guerre contre l’Iran… Il croit qu’il manipule le monde alors qu’il n’est rien de plus qu’un pion chez les Américains. Ces derniers voudraient-ils faire la guerre à l’Iran. C’est là que se pose la question… non c’est faux, ils ne veulent pas de guerre. C’est pour cela qu’ils misent sur toutes les autres formes de guerres économiques, psychologiques, médiatiques,…

A l’occasion de 40 années de la révolution islamique, le monde a vu de ses propres yeux les dizaines de millions d’iraniens qui ont manifesté dans un millier de villes et 10 mille localités sous la pluie et la neige, pour soutenir leur régime et pouvoir, malgré des années de sanctions, de sièges et de pressions,…

Les médias financés par les pays des Golfe se sont abstenus de couvrir ces rassemblement grandiose, alors qu’ils avaient fait tout le contraire lors qu’il a y a eu des manifestations depuis quelques mois. Ils étaient alors en fête, avaient ouvert les airs, et évoquaient déjà la chute du pouvoir…

Ils sont médiocres et ignorants, ils vivent dans les mirages, et les illusions. Ils ont évité de couvrir ces grandes marches pour ne pas être embarrassés devant leur opinion publique et paraitre comme des menteurs…

L’Iran a envoyé un message clair aux USA et à ses ennemis qu’il persévère de génération en génération et que ses jeunes sont prêts au sacrifice pour préserver la révolution de l’imam Khomeiny. C’est aussi un message pour tout l’axe de la résistance et pour tous ses amis comme quoi ils ont un soutien fort et ferme qui dépend de Dieu, dispose de l’appui de sa population et qui connait de grands progrès dans tous les domaines, tout en luttant contre l’hégémonie des USA et d’Israël.

La bataille contre la normalisation doit être une priorité priomordiale

On est en droit de s’inquiéter pour la Palestine d’où la nécessité de rappeler qu’il faut continuer la bataille face à la normalisation…

L’un des points positifs de la conférence de Varsovie a sans doute été qu’elle permet de voir les choses dans leur vérité. Nous avons vu comment le ministre de Abed Rabbo Mansour Hadi était assis non loin de Netanyahu. Ça devrait permettre de deviner les réelles causes de la guerre contre le Yémen et non pas comme l’imam de la Mosquée d’al-Haram à la Mecque avait dit que c’est la guerre des sunnites contre les chiites.

Non c’est la guerre des USA et d’Israël, exécutée par l’Arabie saoudite et Abed Rabbo Hadi…

Ceci devrait permettre éveiller les consciences…

Il en de même pour le Bahreïn et partout, dans le fond, ces batailles ont pour but d’éliminer ceux qui sont contre Israël…

Le fait de faire face à la normalisation devrait une priorité primordiale pour tout le monde arabe. Les millions dans le monde arabes devraient exprimer leur colère, c’est la moindre des choses qu’ils devraient faire… Le peuple palestinien perd toutes les semaines des martyrs et des mutilés, dans la bande de Gaza, en Cisjordanie. Il refuse de capituler.. Les peuples arabes et islamiques devraient adopter une position qui refuse la normalisation

Vous avez vu la tête de Adel al-Jubeir (ministre saoudien, ndlr) en sortant de la rencontre (de Varsovie) lorsqu’il a vu les journalistes courir vers lui, et celle du ministre du Bahreïn ?? Ils avaient le visage blême…

C’est parce qu’ils savent que la normalisation est rejetée par notre nation et celle-ci devrait exprimer sa position…

Hélas, les USA qui ont créé Daech vont fêter la victoire contre lui

Dernier mort sur la situation régional et la fin de Daech en Syrie, il y a deux informations là-dessus : une qui dit que Daech est achevé à babouz et l’autre qui dit qu’il est encore assiégé dans une petite poche

Cela veut dire que la présence de Daech en Syrie est terminée. L’avait précédé la fin de Daech en Irak…et au Liban il est terminé depuis bien longtemps…

Hélas quelques-uns prétendent que le Hezbollah a échoué dans la défaite de Daech à Aarsale. Quelle bêtise… le Hezbollah a été une partie intégrante de la bataille aussi bien au Liban qu’en Syrie.

Bref, Daech n’aura donc plus aucune présence militaire dans ces trois pays, malgré les quelques poches qui pourraient rester…

Or , qui va annoncer la victoire contre Daech ? C’est hélas Donald Trump ! C’est vraiment désolant ! Quelle hypocrisie !

Au Liban, les USA ont tout fait pour empêcher la guerre contre Daech…

En Irak ce sont les USA qui ont fabriqué Daech et ce de l’aveu de Donald Trump lui-même et de grands officiers US et de la CIA. POur eux, ce n’est pas que les Etats-Unis ont exploité la montée de Daech. Ils ont dit que ce sont les US qui ont sorti ses dirigeants des prisons et demandé aux pays arabes de les financer et à la Turquie de lui ouvrir la frontière…

Leur projet : que Daech contrôle l’Irak pour justifier qu’ils occupent ce pays pendant de longues années … et en Syrie, qu’il combatte contre l’armée syrienne… et de même au Liban…

Et voilà que les US veulent maintenant fêter cette victoire…Alors que les US ont été un facteur d’attardement dans la lutte contre Daech et intentionnaient que cette guerre dure le plus longtemps possible, de 10 et 15 ans..

Mais la volonté de l’Irak a fait échouer leurs plans…

En Syrie qui a donc libéré la badia syrienne de Daech, sur une superficie de 50 000 km : c’est l’armée syrienne, les forces de mobilisation, leurs allies iraniens, irakiens et nos fils au Hezbollah. Bien sûr avec l’aide de l’allié russe depuis les airs…

Alors que les US s’employaient pour saborder et entraver leurs avancées contre Daech…

Quand Daech s’est cantonné à l’est de l’Euphrate, les forces syriennes et leurs alliés voulaient continuer pour en finir avec lui, mais les US les en ont empêchés. C’était en septembre 2017. Ils ont attardé la libération de cette région 15 mois parce qu’ils voulaient l’investir en Irak.

Cet hypocrite va annoncer la fin de Daech comme les Américains l’avaient fait avec Al-Qaïda et avant avec Saddam Hussein qu’ils avaient financé et armé et auquel ils avaient donné l’arme chimique contre les kurdes…

Celui qui a libéré la région de cette clique cruelle et sauvage est l’axe de la résistance et non cet hypocrite américain. Alors que les USA devraient être jugés pour avoir créé Daech et pour les crimes qu’il a commis

Lutte contre la corruption: nous allons nous impliquer à fond

Au Liban le gouvernement a obtenu la confiance du Parlement libanais…

Je veux confirmer notre attachement au dialogue, à la collaboration entre les différentes parties libanaises, notre ouverture a tous les dossiers et nous veillons à éviter les controverses et les divergences…

En ce qui nous concerne, nous proposons nos choix et notre vision, sans vouloir les imposer à personne…

Notre intention et très claire, nous n’avons pas de sociétés auxquelles nous voulons des parts dans le secteur public, ni ne voulons d’argent car nous estimons qu’il n’est pas permis de le dépenser en dehors des prescriptions de la loi libanaise…

Nous faisons partie du peuple libanais avec lequel nous partageons les douleurs, les besoins,… Auparavant nous avions d’autres priorités et nous étions impliquées dans de grandes batailles …

Cette fois-ci, nous allons nous impliquer à fond dans les affaires internes et n’avons rien à demander en échange… Nous voulons résoudre les problèmes de notre pays…

Crise d’électricité: faites vos offres, nous avons fait les nôtres

Quand j’ai parlé de la crise de l’électricité qui concerne tous le Libanais, car parce que c’est un problème qui les unit, et c’est pour cela j’ai dit que quelqu’un pouvait nous aider à l’instar de l’Iran, via un emprunt avec facilités …

Il y a eu un plan qui a été réalisé en 2006 par le ministre de l’énergie qui était Mohammad Fneich à l’époque, et nous l’avons alors proposé aux Iraniens qui nous ont dit que c’est une chose facile…Mais le Premier ministre à cette époque et tout le monde sait qui était-il (Fouad Siniora, ndlr), il a refusé parce qu’il venait de l’Iran et parce que les US et les saoudiens refuseront…

Peut-être aussi parce celui qui résoudra ce problème sera grandement salué par toutes les catégories de la population libanaise, parce que c’est un problème qui touche tout le monde

S’il avait accepté, nous aurions pu avoir l’électricité depuis 2006. Or la crise perdure jusqu’à 2019 en raison de l’enfantillage politique et de la politique de soumission …

Sans oublier les dettes supplémentaires qui ont été accumulées au Liban. Par an le peuple doit couvrir 1.8 milliards de dollars.

Aujourd’hui, c’est la même chose. Mes propos vont embarrasser tout le monde…

Nous avons donné une proposition de la part de nos amis, présentez-nous les votre, de la part de vos amis, des USA, des européens,… faites quelque chose.

En invitant l’Iran, cela pourrait encourager les autres à venir… « Nous voulons manger le raisin sans tuer le gardien » (Un proverbe libanais qui veut dire que l’essentiel est de réaliser les résultats escomptés sans trop de ).

Les répliques les plus dérisoires sont celles qui prétendent que cette proposition vise à ce que l’Iran contrôle le Liban… Quelle mesquinerie de croire cela…

La bataille contre la corruption et le gaspillage: la bataille de tous

Dans les autres dossiers aussi ce sera pareil. Sachez que nous n’allons faire pression sur personne ni via la rue ni dans le conseil des ministres, ni dans le Parlement…

Nous le répétons : il y a un État ami qui est prêt à nous aider…

Ces derniers jours, les Libanais ont beaucoup entendu que le pays est au bord de la faillite. Hormis le fait que cette évaluation est exagérée ou pas, il faut savoir que nous sommes face à un défi qui touche toutes les régions et communautés au Liban… nous sommes face à la vraie bataille, celle contre la corruption et le gaspillage de l’argent public…

Les nouveaux prêts contractés ne résoudront pas le problème. Il faut à tout prix contrôler les dépenses publiques…

Nous avons annoncé cette bataille durant les élections parlementaires et avons préparé toutes les études nécessaires. Vous avez vu pendant les séances parlementaires que les premières démarches ont débuté et via les députés dont Hassan Fadlallah, deux dossiers ont surgi : celui de 11 milliards qui se sont évaporés sans que les Libanais ne sachent où ils ont été dilapidés. Et le deuxième dossier est celui des négociations avec les institutions internationale pour un prêt de 400 millions de $, destiné à être dépensé dans des choses sans aucune utilité…

Hier, un ministère nous a informé qu’on leur a proposé de l’argent, apparemment soustrait de ce prêt, et qu’il l’a refusé en disant ne pas en avoir besoin…

Nous menons la bataille pour préserver l’argent public : les responsables qui en sont garants doivent être à la hauteur de ce dépôt… nous devrions leur demander des comptes. Nous devons empêcher les voleurs, les corrompus et les prédateurs de le dérober. D’aucuns au Liban ne sont jamais rassasiés…ils n’en finissent pas d’amasser sans scrupule…

Ce n’est pas la bataille d’un parti seulement ou d’un bloc sans les autres. Tout le peuple libanais devrait faire partie de cette bataille et nous sommes prêts à être ses fidèles soldats. Nous volons que l’argent volé soit restitué et celui qui est présent ne le soit pas.

Nous sommes prêts à nous tenir derrière quiconque voudrait mener cette bataille.

Nous allons saisir la Justice

La priorité ira pour les grandes affaires qui coutent des millions de dollars… il faut savoir aussi que les milliards qu’on nous donne sont des prêts que les Libanais devront rembourser avec des intérêts… il faut savoir comment ils vont être dépensés…

Nous allons saisir la Justice pour fermer les portes de la corruption et du gaspillage. Ceci permettrait de l’éradiquer à 90 %…

La corruption administrative devrait être réglée par la loi et le service public…

Nous allons investir tous nos liens et toutes nos relations par accomplir les dossiers…on nous demande pourquoi on ne révèle pas les identités. Il n’est pas permis de diffamer les gens avant de passer par la Justice. Il se peut qu’ils soient accusés injustement. Même avec nos adversaires politiques, on ne peut les accuser sans passer par la Loi.

Au cas où la Justice fait preuve d’atermoiement ou de laxisme, nous allons recourir à d’autres moyens et nous descendrons dans la rue…

Nous allons ouvrir les dossiers puis nous allons saisir la Justice. Telles seront nos démarches

Nous allons travailler sur les anciens dossiers de corruption et nous allons œuvrer pour les fermer…

Je le répète notre but est de manger le raisin…

Avec le même courage, la même pureté et le même dévouement de nos commandant martyrs cheikh Rageb Harb, sayed Abbas Moussaoui et haj Imad Moughniyeh, nous allons assumer entièrement nos responsabilités.

En leur mémoire, nous nous engageons à poursuivre la voie qu’ils nous ont tracée et pour laquelle ils se sont sacrifiés. ..

FIN

Source: Al-Manar