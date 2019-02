L’ONG internationale Skyline a condamné, le mardi 19 février, l’arrestation par les services de sécurité omanais plusieurs militants pour avoir posté sur les réseaux sociaux des critiques envers la normalisation des relations avec Israël.

Le chef de Skyline pour le Moyen Orient et le nord de l’Afrique, Maaz Hamed, a indiqué dans un communiqué que « les services de sécurité omanais ont mené une série d’arrestations contre des twitteurs et des manifestants refusant la normalisation des relations entre le sultanat d’Oman et Israël. Les détenus ont été arrêtés sans jugement ».

Et d’ajouter : les militants ont été arrêtés par les services de renseignements les 17 et 18 février.

Source: Traduit d'AlQuds al-Arabi