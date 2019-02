Le leader autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, travaille au rétablissement des liens avec Israël que Caracas a rompus il y a une décennie, en solidarité avec les Palestiniens.

« Je suis très heureux d’annoncer que le processus de stabilisation des relations avec Israël est à son apogée », a déclaré Guaido au quotidien israélien Israël Hayom, rapporte l’agence Reuters.

Le prédécesseur de Maduro, Hugo Chavez, avait rompu avec Israël suite à la guerre de 2008-2009 contre la bande de Gaza au cours de laquelle 1400 Palestiniens ont été tués. En 2006, lors de la guerre contre le Liban, il avait apporté un grand soutien à la résistance et au peuple libanais.

Il a depuis noué des liens étroits avec les Palestiniens ainsi qu’avec l’Iran, pour qui Israël est une entité usurpatrice des droits palestiniens.

« Cette communauté (juive) est très active et prospère et a grandement contribué à notre société », a déclaré Guaido dans l’interview.

Sachant que Nicolás Maduro est lui-même d’origine sépharade.

Dans sa lutte pour la souveraineté de son pays contre les Etats-Unis et ses alliés, il conserve l’appui de la Russie, de la Chine et de l’Iran et contrôle toujours les institutions de l’État, y compris de l’armée.

