Une majorité de français n’ont pas confiance en leurs medias. Selon les résultats d’un sondage 53% d’entre eux n’approuvent pas la façon dont était couvert le mouvement des Gilets jaunes.

Selon l’agence russe Sputnik, le sondage a été réalisé par Viavoice pour les Assises du journalisme de Tours et ses résultats ont été publiés le 9 mars.

La majorité de ceux qui ont été interrogés reprochent aussi aux médias que la plupart d’entre eux «n’ont montré que certains aspects du mouvement et n’ont pas donné la parole à tous».

Plus d’un tiers des sondés (35%) estiment que la parole a été davantage donnée au gouvernement et à la majorité présidentielle, tandis que 18% considèrent que la parole a été plus donnée, de manière générale, aux Gilets jaunes.

Seulement 36% des Français approuvent la manière dont les manifestations ont été couvertes par les médias.

Ce sondage, réalisé en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France, révèle entre autres que 77% des Français pensent que «les médias privilégient toujours les informations sensationnelles ou la violence».

Le même pourcentage de personnes interrogées a jugé «inadmissible de s’en prendre physiquement aux journalistes».

Source: Avec Sputnik