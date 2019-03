Les eaux montantes du Missouri ont inondé l’une des plus importantes bases de l’armée de l’air américaine, causant un sérieux préjudice, selon un portail américain.

L’Offutt, l’une des plus importantes bases de l’armée de l’air américaine, située près de la ville d’Omaha dans le Nebraska, a été inondée par les eaux montantes de la rivière Missouri, annonce le portail The Drive.

Selon ce dernier, la base hébergeait les plus précieux avions de reconnaissance des États-Unis.

À l’heure actuelle, la piste d’atterrissage étant à moitié inondée, les avions sont évacués mais le personnel n’a pas réussi à sauver certains appareils, selon des informations préliminaires.

Un système de barrages haut d’un mètre et demi et long de 225 mètres a été acheminé sur place depuis la Louisiane pour protéger l’édifice principal.

L’information a été confirmée sur Facebook par le commandant de la base, le colonel Michael Manion, qui a écrit qu’elle avait subi des dommages sérieux, plusieurs bâtiments s’étant trouvés sous l’eau suite au sinistre.

Source: Sputnik