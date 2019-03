Au Yémen, des centaines de milliers de manifestants ont défilé ce mardi 26 mars dans plusieurs provinces pour célébrer leur résistance face à la guerre qui leur est infligée depuis quatre ans par la coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite, avec la complicité des Etats-Unis et de certains pays européens comme la France et la Grande Bretagne.

Selon la télévision libanaise al-Mayadeen Tv, ces rassemblements grandioses ont eu lieu dans la capitale Sanaa, et les gouvernorats de Saada, Eb, Taaz, al-Bayda, Al-Jawf et Rimat.

Le message de ces manifestations est que « les crimes de l’offensive nous nous empêcheront pas de poursuivre la confrontation et la mobilisation sur les fronts », a déclaré Mohamad Ali Al-Houthi, le chef du Haut-comité révolutionnaire, lors du rassemblement de la capitale. « La justice que porte le peuple yéménite est notre cause et par son biais nous allons triompher », a-t-il ajouté.

M. Houthi s’est aussi adressé au peuple palestinien : « Nous sommes avec vous et il est impossible pour nous d’admettre la normalisation », avec Israël.

Sur la reconnaissance du président américain Donald Trump de la souveraineté israélienne sur le Golan syrien occupé, il s’agit selon lui « d’une reconnaissance sur quelque chose qu’il ne possède pas ».

Un autre intervenant dans la manifestation de la capitale, le membre du bureau politique Sultane al-Samei a quant à lui assuré que la guerre contre le Yémen a été déclenchée par Washington , sans aucun droit, assurant que le peuple yéménite est plus obstiné que jamais à triompher.

Quant au président de l’Union des oulémas du Yémen, cheikh Chamseddine Charafeddine , il a pour sa part dit que l’offensive contre son pays était destinée depuis le début à piller ses richesses assurant que le peuple yéménite est libre et le restera.

Selon Al-Manar, une grande manifestation a aussi eu lieu dans la province de Hodeyda, où se trouve le port éponyme que les forces de la coalition arabe ne sont pas arrivées à occuper et qui fait l’objet d’un accord signé à Stockholm mais qui n’a jamais vu le jour.

