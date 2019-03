Les forces yéménites (armée + Ansarullah) ont poursuivi la sécurisation du front al-Dhaelh au sud du Yémen. De nouvelles positions de la coalition saoudo-émirati-US ont été libérés, a déclaré, ce vendredi 30 mars, une source militaire yéménite citée par AlMasirah.

« Deux chars, un véhicule de type BTR, deux pick-up militaires et des armes lourdes et moyennes de la coalition ont été saisis par l’armée et Ansarullah lors de leur progression sur le front Dhaleh », a-t-on précisé de même source.

Et d’ajouter : « Deux chars ont été touchés par deux missiles téléguidés et un pick-up militaire a été visé par une roquette, tuant les mercenaires à bord ».

Un grand nombre de mercenaires ont été abattus et blessés lors de cette offensive. Les forces yéménites ont affirmé le 28 mars avoir réussi à sécurises 100 positions militaires de la coalition à Dhaleh, ainsi que le mont stratégique de Nassa. Un communiqué des forces yéménites avait fait état de 250 mercenaires tués et blessés.

Source: Traduit d'AlMasirah