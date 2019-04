Suite aux inondations qui ont gravement touché un nombre de régions iraniennes et fait 46 morts, le CGRI déploie tous ses moyens pour venir au secours des sinistrés confrontés au terrorisme économique des États-Unis qui, selon le chef de la diplomatie iranienne, entravent l’acheminement d’aides humanitaires.

Le général Ramazan Shrif, porte-parole des relations publiques du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), a fait état du déploiement des drones des forces aérospatiales du CGRI pour observer les zones inondées du pays.

« Pour la première fois, des drones des forces aérospatiales du CGRI ont été déployés à des fins d’observation et de collecte d’informations sur les dernières conditions des zones inondées du pays », a déclaré le général.

« Le déploiement des équipements du CGRI a accéléré les opérations de secours aux sinistrés », a-t-il ajouté, en précisant que les nouvelles unités du génie du CGRI se rendront auprès des populations touchées par les inondations dans le Lorestan mais aussi dans d’autres zones inondées pour faciliter les opérations de secours.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a, pour sa part, déclaré que les États-Unis menaient un « terrorisme économique » contre la République islamique en utilisant des mesures restrictives qui perturbent les efforts de secours visant les personnes touchées par les inondations à travers le pays.

Mohammad Javad Zarif a tweeté le lundi 1er avril : « Les sanctions entravent les efforts du Croissant-Rouge iranien pour aider toutes les communautés dévastées par ces inondations sans précédent. Le matériel bloqué comprend des hélicoptères de secours. »

« Ce n’est pas seulement une guerre économique ; c’est du TERRORISME économique », a-t-il ajouté.

Zarif a également rappelé que les restrictions économiques que Washington impose à Téhéran pour exercer une « pression maximale » « bafouent la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies et la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) ».

De même, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis avaient bloqué les comptes du Croissant-Rouge, empêchant ainsi l’acheminement d’aides humanitaires d’autres pays vers les sinistrés.

Survenu à une quarantaine de jours de l’anniversaire du retrait de Washington de l’accord sur le nucléaire iranien (PGAC), l’acte américain est un signe de l’approche hostile au peuple qu’a adoptée la Maison-Blanche, a affirmé Bahram Qassemi.

« En général, même dans des conditions difficiles et d’urgence, tous les systèmes bancaires ne sont pas bloqués et l’acheminement d’aides humanitaires reste possible par le biais du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Mais les États-Unis, dans une démarche inhumaine et cruelle, ont bloqué tous les moyens d’assistance humanitaire aux populations frappées par les inondations », a-t-il ajouté.

Qassemi a appelé la communauté internationale et les organisations de secours mondiales à contrer cette démarche brutale des États-Unis, tout en incitant ces derniers à assumer toutes les conséquences de leur démarche visant à empêcher l’envoi d’aide humanitaire aux sinistrés iraniens.

En dépit des tergiversations US, l’Allemagne enverra 40 bateaux pour venir en aide aux zones touchées par les inondations en Iran.

L’ambassadeur d’Allemagne à Téhéran a déclaré que son pays fournirait, par intermédiaire de la Croix-Rouge, des aides humanitaires à la population iranienne frappée par les inondations, dont 40 bateaux.

« Le ministère allemand des Affaires étrangères fournit une assistance humanitaire aux victimes des inondations en Iran. Le Croissant-Rouge allemand livrera 40 bateaux et équipements de sécurité au Croissant-Rouge iranien », a écrit Michael Klor Berchtold, ambassadeur allemand à Téhéran sur son compte Twitter le lundi 1er avril.

Lançant une campagne intitulée « Vous nous avez aidés sous le feu, c’est notre tour de vous venir en aide sous les eaux », le peuple irakien collecte de l’aide pour les victimes iraniennes des inondations.

Les organisations caritatives turques préparent également des moyens de venir en aide aux sinistrés. Selon certaines informations, cinq camions transportant l’aide humanitaire de la Croix-Rouge turque se seraient rendus en Iran par les frontières de l’Ouest.

Washington impose unilatéralement des sanctions, alors que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a réitéré dans son rapport le plus récent le plein respect par Téhéran de l’accord nucléaire connu sous le nom de Plan global d’action conjoint (PGAC), conclu en juillet 2015 à Vienne.

Lors de ses récentes déclarations, Yukiya Amano, secrétaire général d’AIEA, avait confirmé qu’aucun signe de violation de l’accord de 2015 par l’Iran n’avait été rapporté.

Les pluies éclair ont commencé le 28 mars dans les provinces du nord de l’Iran et se sont poursuivies les jours suivants dans d’autres provinces. Au moins 23 provinces étaient aux prises avec des inondations, ayant fait 46 morts, pendant les vacances de Norouz qui marquent le Nouvel An en Iran.

Source: PressTV