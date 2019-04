Le ministre des Affaires étrangères français accueillait, les 5 et 6 avril, ses homologues à Dinard (Bretagne) pour la première réunion du G7 depuis 9 mois. Un rassemblement jugé « positif » par Jean-Yves Le Drian.

Le chef de la diplomatie française a indiqué à l’issue des deux jours de réunions que le groupe était en harmonie sur l’essentiel des sujets, à l’exception de la question du conflit israélo-palestinien et de l’Iran.

« Il y a un très long communiqué très positif, très complet ; il n’empêche que ce communiqué identifie quelques divergences de vues même si sur l’essentiel nous sommes en harmonie et en accord », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, avait auparavant annoncé que l’Iran, son programme de missiles et son rôle en Syrie feraient partie des thématiques de la réunion du G7. Il avait espéré parvenir à un accord assurant que l’Iran n’entrerait pas dans la phase de production d’uranium.

La réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 (USA, Royaume-Uni, Japon, Allemagne, France, Italie, Canada et UE) se déroule au Palais des arts et du festival de Dinard les 5 et 6 avril.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo ne participera pas à la réunion et sera remplacé par le secrétaire d’État adjoint John Sullivan.

La réunion du G7 a aussi porté sur la situation en Libye. Elle « ne pourra se régler que par des moyens politiques, aucune victoire militaire n’est possible », a déclaré Jean-Yves Le Drian, au terme de la réunion. Il a appelé toutes les parties engagées dans le conflit à faire preuve de retenue pour que « tout cela se déroule calmement » et que l’on puisse mettre en œuvre les initiatives des Nations unies.

Les forces loyales au gouvernement de Fayez al-Sarraj ont fait face vendredi à une violente offensive des forces du maréchal Haftar au sud de Tripoli, la capitale. L’armée nationale de Libye dirigée par Haftar, qui a réussi à prendre brièvement le contrôle de l’aéroport, a été repoussée par les forces loyalistes, selon Fathi Bachagha, le ministre de l’Intérieur, qui s’est exprimé à la télévision.

Source: PressTV