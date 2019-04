Une question importante s’impose après 5 années de résistance acharnée contre une guerre impitoyable au cours de laquelle les armes les plus sophistiquées ont été utilisées : Comment Ansarullah a-t-il pu résister ?

La réponse réside dans la stratégie de guerre qu’il a utilisée, aux côtés des unités de l’armée yéménite qui l’ont rejoint dans sa guerre. Une stratégie de combat qui a déconcerté l’Arabie saoudite et ses alliés arabes, israéliens et américains qui ont désormais du mal à reprendre la situation en main.

Selon le site francophone en ligne de la télévision iranienne Press Tv, 4 lignes en ressortent.

1-Des opérations surprises terrestres qui visent les bases de la garde-frontière saoudienne à Najrane, Jizane et Assir

2-Des opérations aux missiles balistiques contre les installations militaires et économiques saoudiennes surtout à Riyad, la capitale

3-Des opérations menées par des drones contre les villes du sud de l’Arabie saoudite

4-Des attaques aux missiles et par des bateaux téléguidés contre les navires de la coalition USA/Israël/monarchies arabes

À cela s’ajoutent des tactiques qui ont changé en fonction de la situation sur le terrain.

Tactiques utilisées à Houdaydah

L’usage de mines terrestres constitue l’une des plus efficaces tactiques employées par les combattants d’Ansarullah contre l’avancée des militaires, soutenus par les Émirats arabes unis, de Bab el-Mandeb vers la ville de Houdaydah, et cela depuis le début de ces opérations en 2017.

Ainsi, les Yéménites ont ôté aux agresseurs l’occasion de profiter des régions montagneuses proches de la côte de Houdaydah pour leurs opérations. Ce qui a permis à Ansarullah de garder, pendant un an et demi, les agresseurs derrière les portes de la ville.

Lorsque les efforts de l’ONU pour établir la trêve et mettre fin aux opérations militaires à Houdaydah ont buté, vu les tergiversations de la coalition, le mouvement Ansarullah a opté pour deux tactiques primordiales, en parallèle, pour gérer les conflits armés sur le terrain avec les ennemis du Yémen : une tactique de défense sur la côte occidentale de Houdaydah et une autre consistant à mener des opérations en profondeur du territoire saoudien.

Clouer l’ennemi sur son propre territoire

Dans le cadre de sa tactique défensive, Ansarullah a fortifié les positions défensives à l’intérieur de la ville et renforcé les lignes de défense à l’extérieur. Pour protéger la ville, 207 fossés ont été creusés et des camions servent de barrières artificielles. Des murs ont été construits et des mines plantées tout autour de la ville.

Ansarullah a procédé à des opérations en profondeur dans les régions du sud de l’Arabie saoudite et à la frontière avec le Yémen.

Drones et missiles : les autres atouts d’Ansarullah

Le mouvement Ansarullah a connu ces dernières années des progrès considérables dans le domaine des drones. Ses appareils peuvent transporter environ 18 kg d’explosifs et viser des cibles dans le sud de Riyad. En mars 2019, Ansarullah a annoncé qu’il profitait désormais de nouveaux systèmes de drones qui lui permettaient d’avoir des informations exactes sur plus de 300 cibles militaires en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Un autre atout de force chez les combattants yéménites, les missiles avec lesquels Ansarullah a bombardé les villes saoudiennes de Najrane, Jizane et Assir font.

Source: Avec Press Tv