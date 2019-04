La DCA de l’armée yéménite et d’Ansarullah a abattu, ce vendredi, un drone d’espionnage de la coalition saoudienne au dessus de la province de Saada (nord du Yémen).

Par ailleurs, les forces yéménites ont tiré un missile de type Badr-F contre les attroupements des mercenaires de la coalition à Dhaleh, tuant et blessant un grand nombre d’entre eux, a indiqué une source militaire yéménite.

Et puis à Jizane (sud de l’Arabie), les opérations menées, mercredi 17 avril, par les forces yéménites se sont soldées par la mort d’un grand nombre de mercenaires de la coalition saoudienne, dont trois Soudanais.

Avant de lancer cette attaque d’envergure contre les positions des mercenaires de la coalition saoudienne à l’ouest d’al-Khoubeh dans la province saoudienne de Jizane, les forces yéménites ont repoussé deux offensives de l’armée saoudienne, qui cherchait à avancer vers le flanc est du mont al-Dukhan à Jizane. La contre-attaque a infligé de lourds dégâts à la coalition saoudienne.

Toujours à Jizane dans le sud de l’Arabie saoudite, un lieu de rassemblement des militaires saoudiens dans la région d’al-Mashregh a été la cible d’une opération coordonnée lancée par les unités de drones et d’artillerie des forces yéménites, a rapporté la chaîne de télévision Al-Masirah.

12 mercenaires de la coalition saoudienne ont en outre été tués dans l’explosion d’une bombe sur le trajet du véhicule qui les transportait dans le district de Hayran, qui fait partie de la province de Hajjah.

En outre, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a annoncé que les forces de l’armée yéménite et d’Ansarullah ont réussi à nettoyer totalement le front stratégique d’al-Oud dans la province d’Ibb et à rétablir la sécurité dans au moins 30 zones de cette province du sud du Yémen.

Yahya Sari précise qu’au cours des opérations, qui ont duré 72 heures, les forces yéménites ont pris pour cible les mercenaires de la coalition saoudienne depuis trois axes et ont tué et blessé des dizaines d’entre eux. Un certain nombre de mercenaires ont été capturés et une grande quantité d’armements a été saisie.

Avec 15 185 morts, dont 3 527 et 2 277 femmes, la guerre menée par l’Arabie saoudite contre le Yémen est entrée le lundi 25 mars dans sa cinquième année, sous le silence de la communauté internationale et des soi-disant défenseurs des droits de l’homme.

Sources: AlMasirah + PressTV