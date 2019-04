Le Front al-Nosra alias Hayat Tahrir al-Cham se prépare à une nouvelle mise en scène chimique dans la province d’Idleb, de concert avec les Casques blancs, ont révélé des sources originaires de la province d’Idleb pour la chaine de télévision libanaise satellitaire al-Mayadeen Tv.

HTC est une coalition de milice jihadistes takfiristes qui occupent la province d’Idleb et quelques régions de la province ouest d’Alep et celles de Hama. Elle est dominée par l’ex-front al-Nosra qui a changé d’appellation dans le but inavouée de camoufler ses liens avec Al-Qaïda. La milice de Hourras eddine qui revendique ouvertement son affiliation à cette nébuleuse fait partie de HTC.

Les révélations de cette source syrienne confirment la déclaration qui a été faite depuis quelques jours par le ministère des Affaires étrangères russe, sur une prochaine attaque chimique au chlore perpétrée contre des enfants kidnappés, dans le but d’accuser Moscou et Damas de l’avoir orchestrée.

« Les terroristes, côte-à-côte avec la fausse organisation humanitaire des Casques blancs se préparent pour de nouvelles provocations destinées à accuser les autorités légitimes de recourir à des agents chimiques », a accusé la porte-parole du ministère en question Maria Zakharova.

Selon al-Mayadeen, des sources spéciales avaient révélé le 26 aout 2018 que le front al-Nosra et d’autres groupuscules armés dans la province d’Idleb avaient mené une campagne d’arrestation comprenant des enfants et il est à craindre qu’elle puisse servir à la préparation d’un nouveau scénario chimique.

Quelques mois auparavant, en mars 2018, un officier de l’armée syrienne avait confié à des agences russes la découverte d’un atelier pour les miliciens dans la Ghouta orientale dans lequel des armes chimiques étaient fabriquées.

Et en septembre 2018, le sénateur américain Richard Black avait confié pour al-Mayadeen qu’il détenait des informations sur la préparation d’une attaque chimique à Idleb estimant que ce scenario ne manifeste chaque fois que les groupes terroristes extrémistes se trouvaient menacés.

En effet, chaque fois que l’armée syrienne et ses alliés préparent une campagne militaire pour libérer cette province, un scénario chimique est mis en scène, pour l’en dissuader.

Source: Divers