Le Premier ministre malaisien a qualifié Israël de « terroriste » et de « source de déstabilisation » dans le monde et a appelé la communauté internationale à se mobiliser contre ce régime.

Lors de la Conférence annuelle Jeunesse 2019, organisée dans le cadre du Forum Al-Sharq en cours à Kuala Lumpur, le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad a déclaré, mercredi 1er mai, que « le temps est venu pour que la communauté mondiale se mobilise face à Israël et qu’elle mette un terme à l’occupation israélienne en Palestine ».

« Le racisme, le génocide, le crime contre l’Humanité, la violation et toute sorte d’actes diaboliques qui peuvent être commis contre un autrui sont perpétrés par le régime barbare, terroriste et arrogant d’Israël en Palestine », a déclaré Mahathir Mohamad.

M.Mohamad a ensuite fait allusion au massacre cruel des civils innocents lors de l’invasion américaine en Afghanistan et en Irak, en 2001 et 2003. « Ces agressions se sont soldées par l’insécurité de la région, non pas par la stabilisation », a-t-il fustigé.

Le Premier ministre malaisien a déclaré que l’Irak était devenu un centre de violence et de massacre et que ce pays avait été vivement déstabilisé suite à l’invasion américaine. « Les Américains ont décidé d’attaquer l’Irak sous prétexte de vouloir renverser le régime au profit de la démocratie alors qu’ils ne font preuve de la moindre civilisation ni au niveau de leurs actes, ni au niveau de leurs comportements. La seule chose dont ils peuvent faire preuve est la technologie grâce à laquelle ils fabriquent des armes pour tuer des milliers de personnes », a-t-il souligné.

Mahathir Mohamad a ensuite déclaré que la Malaisie, bien qu’elle soit un pays religieux, avait réussi à faire des pas en avant.

« Malgré les hauts et les bas qu’elle a connus et les manques qu’elle a rencontrés, la Malaisie a transformé ses problèmes en des points forts et une raison pour une unité plus solide », a-t-il expliqué.

Source: PressTV