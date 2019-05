Le petit service de contre-espionnage vénézuélien SEBIN ( Servicio Boliviariano de Intellicia Nacional) a réussi à humilier la CIA, a révélé l’expert roumain Valentin Vasilescu selon lequel celle-ci avait pris l’initiative au Venezuela, en vue de renverser le président Nicolas Maduro, via son antenne spécialisée dans HUMINT (Human intelligence), c’est-à-dire, l’espionnage mené avec des agents américains infiltrés, qui à leur tour ont des réseaux d’informateurs locaux.

Or, affirme Valsilescu, SEBIN a réussi a infiltrer tous les groupes d’opposition au pouvoir de Caracas par ses agents du contre-espionnage.

Elle a aussi infiltré ses officiers dans la presse financée par les États-Unis, et il y a eu une opération avec la sélection et la publication des nouvelles les plus miraculeuses mais peu fiables liées à l’évolution politique au Venezuela. Il y a eu ainsi plusieurs «fuites» qui ont été livrées à la CIA, comme, par exemple, l’intention de certains généraux dans le premier groupe de travail vénézuélien de trahir Maduro et de libérer les opposants politiques arrêtés.

Afin de gagner la confiance des agents de la CIA, les membres du SEBIN ont même organisé des réunions de conspiration avec les généraux vénézuéliens, sous un contrôle informationnel complet de SEBIN et du contre-espionnage militaire. La « désertion » du général manuel Figuera, chef du SEBIN, la libération de Leopoldo Lopez de son assignation à résidence, et la mise à disposition, pour Juan Guaido, d’un peloton de soldats appartenant au SEBIN, pour prendre la garnison Carlota à Caracas, plus de 1 000 militaires, faisaient partie de l’opération d’intoxication des agents de la CIA. Afin de convaincre Washington du succès du coup d’Etat.

Lorsque la maison blanche a finalement donné le feu vert à l’action du 30 avril, elle infligeait son grand échec à la CIA au cours des dernières décennies.

Le Venezuela a prouvé que lutter avec patriotisme et professionnalisme, même pour un pays sud-américain sous embargo, peut briser les plans de la CIA. Toujours selon l’expert roumain.