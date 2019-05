Dans une interview accordée, le 8 mai, à des journalistes accrédités aux Nations Unies, l’ambassadeur palestinien, Riyad Mansour, a déclaré que le deal du siècle (plan de paix US) qui sera annoncé après la fin du mois sacré du Ramadan n’offre rien aux Palestiniens, mais consiste à annexer de nouveaux territoires occupés à Israël après l’annexion d’AlQuds occupée, de mettre fin au droit de retour des réfugiés palestiniens et à la solution de deux États.

Il a dans ce contexte appelé » l’UE, la Russie et les Nations Unies à contrer le deal du siècle, en œuvrant pour une solution à deux Etats au conflit israélo-palestinien ».

Selon lui, « ils doivent prendre des mesures concrètes pour empêcher le plan américain négligeant la création d’un État palestinien d’aboutir ».

Et d’ajouter : « les actions américaines – y compris la reconnaissance de Jérusalem AlQuds occupée comme capitale d’Israël et la suppression de tout financement pour les réfugiés palestiniens, ainsi que la menace de Netanyahu d’annexer les colonies israéliennes en Cisjordanie ne résoudront pas le conflit qui dure depuis des décennies et ne conduiront à la paix ».

« Certains membres du gouvernement (américain) croient qu’ils parviendront à faire soumettre les Palestiniens en brisant leurs bras, jambes et dents… Ceux qui pensent ainsi ne connaissent pas les Palestiniens », a-t-il déclaré.

Mansour a également insisté sur le fait que les Palestiniens ne quitteront pas leurs terres.