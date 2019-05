Face à la multiplication des manifestations hostiles aux Etats-Unis et à leurs supplétifs en Syrie, les Forces démocratiques syriennes (FDS), ces dernières ont formé une unité anti-émeute, également avec l’aide américaine.

Selon le site d’information libanais Al-Ahed News, les Américains auraient fourni à ces milices chargées de répression les moyens nécessaires pour réprimer toute action de désobéissance sur l’est de l’Euphrate.

Selon l’agence de presse officielle syrienne SANA, les habitants de la ville d’al-Shuhayl dans la banlieue de Deir Ezzor, chef-lieu de la province homonyme, ont manifesté le vendredi 10 mai contre les crimes commis par les FDS dans leur ville. Ces derniers ont alors attaqué les manifestants, tuant au moins sept d’entre eux, ce qui a intensifié la colère de la population.

Selon des sources locales, rapporte le site en ligne francophone de la télévision iranienne Press Tv, des miliciens FDS ont assiégé le quartier en question, pendant deux heures. En même temps, des hélicoptères américains survolaient la zone à basse altitude et bombardaient les habitants, alors que les FDS leur tiraient dessus.

Les FDS ont également arrêté un certain nombre d’habitants d’al-Shuhayl.

Un rassemblement similaire avait eu lieu à Hassaké, le vendredi 3 mai, au cours duquel les manifestants syriens ont réclamé le retrait des troupes américaines de leur pays. Ils brandissaient le drapeau syrien et des photos du président Bachar al-Assad.

Les mercredi et jeudi dernier, quelques barrages tenus par les FDS dans les deux provinces de Deir Ezzor et Raqqa ont fait l’objet d’attentats aux motos piégés et à des attaques armées, dans ce qui semble être le déclenchement d’un mouvement de lutte contre cette coalition a majorité kurde au service des Américains.

Les États-Unis sont entrés illégalement en Syrie et ont construit près de 19 bases militaires à l’est du pays. Le nombre de leurs militaires en Syrie avait atteint 6000 personnes, mais début 2019, certains d’entre eux ont quitté la Syrie pour s’installer en Irak. Avec l’aide des FDS, les Etats-Unis continuent à occuper le nord-est et l’est de la Syrie, soit une zone de 50 000 kilomètres carrés, étendue sur la rive est de l’Euphrate et riche en pétrole et en gaz.

Sources: Al-Ahed news, Press TV, Sana.

Source: Divers