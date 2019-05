Lancée depuis une dizaine de jours, la bataille pour la libération de la province d’Idleb et ses environs avance rapidement avec succès.

Épaulée par les soldats russes qui ne se contentent plus de la conseiller, l’armée syrienne est entrée dans la nuit de samedi à dimanche dans la province d’Idleb, rapporte la télévision libanaise al-Mayadeen Tv, en traversant ses frontières administratives sud, depuis les localités nord-ouest de la province de Hama. Après avoir libéré trois villages dans cette dernière, elle a fait de même avec deux villages dans celle d’Idleb, en l’occurrence Al-Aarimat et Maydane Ghazal.

«L’armée syrienne a traversé la frontière administrative du gouvernorat d’Idlib et établit son contrôle sur les villages de Al-Arimah et Maydane Ghazal après des confrontations avec des terroristes du Front al-Nosra», a indiqué pour sa part le journal syrien al-Watan.

Auparavant, l’armée s’était emparée d’une quinzaine de sites dans la province nord-ouest de Hamas, souligne pour sa part le journal en ligne libanais Al-Masdar News. Dont cinq localités durant le samedi 11 mai.

15 fiefs des terroristes conquis

Selon Press TV, depuis le début de cette offensive, l’armée syrienne et ses alliés se sont emparés de plus de 15 fiefs appartenant aux terroristes, dont les villes de Qal’at Al-Madiq et Kafr Naboudeh. Cette dernière requiert son importance du fait qu’elle mène au mont Shashabo, lequel dessert directement sur la plaine d’al-Ghab, dans la province de Hama. Ce mont est entre les mains de la milice pro turque de l’Armée syrienne libre.

Dans la journée du samedi, les troupes syriennes avaient déjoué une offensive terroriste dans la ville clé de Kafr Naboudeh, dans le nord-ouest de Hama, éliminant plus de 40 terroristes de HTC. Selon Al-Mayadeen, l’armée syrienne est parvenue ce jour-là à détruire un centre de commandement et plusieurs entrepôts des terroristes.

Des combats ont eu lieu avec des miliciens de Hayat Tahrir al-Cham, une coalition formée de milices jihadistes takfiristes dont l’ex-front al-Nosra, branche d’Al-Qaïda en Syrie.

Une aide russe au sol

A la différence des autres campagnes militaires syriennes, au cours desquels l’aide russe se faisait depuis les airs, les soldats russes sont plus impliqués au sol dans cette bataille-ci.

Des photos publiées par l’agence russe Anna press, les montrent dans plusieurs missions au sol: participation aux attaques aux mortiers, missions de conseil près des lignes de front, et autres…

L’opération lancée le 6 mai par l’armée syrienne vise à sécuriser les villes situées au nord-ouest de Hama et à reprendre les zones d’al-Ghaab actuellement sous le contrôle des groupes terroristes. En outre, l’armée syrienne cherche à reprendre le contrôle des zones encore occupées par les terroristes dans le nord-est de Lattaquié.

Sources: Press TV, al-Mayadeen TV, Sputnik.

Source: Divers