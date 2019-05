La presse régionale ne cesse d’évoquer la rencontre précipitée du secrétaire d’État US avec les autorités irakiennes et les fuites concernant la teneur des entretiens. Certains journaux affirment que l’intéressé aurait menacé les forces de la Résistance de « pire riposte » si les soldats US venaient à être pris pour cible. D’autres sources parlent au contraire des appels au dialogue à l’adresse de l’axe de la Résistance que Pompeo aurait formulés auprès du « médiateur irakien ». Mais quoi qu’il en soit, une question se pose : l’Irak servira-t-il de base arrière à une offensive anti-iranienne ?

« L’Iran et l’Irak restent solidaires pour contrer les menaces et complots des États-Unis qui nuisent aux intérêts de tous les pays de la région et la Résistance irakienne reste à ses côtés dans ce combat. Les tentatives des ennemis pour éloigner l’Irak de l’axe de la Résistance n’arriveront jamais à rien », a souligné le secrétaire général du mouvement irakien al-Nujaba.

« Les ennemis de l’Irak veulent que la communauté irakienne reste passive et indifférente envers ce qui se passe dans la région. Les grands établissements liés au régime sioniste, aux États-Unis et à l’Arabie saoudite, mènent une lutte médiatique contre la Résistance. Ils visent nos jeunes et nos valeurs morales. Les ennemis veulent voir l’Irak s’éloigner de l’axe de la Résistance, mais cela contredit nos croyances religieuses. Celui qui croit en l’Imam Mahdi n’acceptera jamais que l’Irak s’éloigne de l’islam et donc de la Résistance islamique », a souligné Akram al-Kaabi, secrétaire général de Harakat Hezbollah al-Nujaba.

Après l’intensification des menaces américaines et la campagne d’intoxication lancée par Washington et certains pays arabes suggérant l’aggravation de la violence en Irak, nombre de chefs et personnalités politiques irakiens ont défendu, via des communiqués et des discours, la solidarité entre l’Iran et l’Irak pour faire face aux démarches provocatrices et bellicistes des USA qui nuisent aux intérêts de tous les pays de la région.

Parmi d’autres, Jassem al-Jazaeri, un haut commandant des Hachd al-Chaabi et membre du bureau politique des Kataeb Hezbollah, a considéré les récentes menaces et pressions contre la RII comme un signe de la confusion et du manque de vision stratégique des dirigeants US, dans leurs politiques pour la région.

« Les nouvelles démarches insensées des dirigeants américains dans la région prouvent qu’ils n’ont tiré aucune leçon de leurs expériences du passé et qu’ils croient pouvoir nuire à la RII. Mais qu’ils sachent que l’Iran n’est pas seul, tous les pays et les peuples de la région sont solidaires avec lui », a fait savoir Jassem al-Jazaeri.

« Tout le monde est prêt pour une guerre éventuelle. Si une guerre est déclenchée un jour, l’Iran en sortira vainqueur », a martelé le haut commandant des Hachd al-Chaabi.

