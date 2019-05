Les médias israéliens ont affirmé que la Résistance palestinienne avait utilisé, lors de la guerre de deux jours dans la bande de Gaza, une nouvelle arme en équipant pour la première fois un drone d’un missile à ogive conventionnelle, le rendant ainsi capable de cibler des blindés voire des batteries de missiles de Dôme de fer.

« Lors de la récente guerre, ce drone a tenté d’attaquer un véhicule militaire israélien. Par le passé les Palestiniens n’utilisaient pas de drones équipés de roquettes », a écrit le quotidien israélien Yediot Aharonot.

« Cette tentative a avorté, mais on peut deviner que le Hamas tirera des leçons de ses expériences et continuera d’optimiser ses armes. Les précédents rapports disaient que le Hamas était en train de le faire. Par exemple, ce mouvement envisageait de rendre ses drones capables de larguer des bombes. Mais la récente action des Palestiniens a montré que le mouvement est en train de développer une véritable industrie de l’armement », a écrit Alex Fishman, analyste des questions militaires de Yediot Aharonot.

« Ce drone est équipé du même type de roquettes montées sur les drones des armées conventionnelles ou du Hezbollah libanais », a précisé Fishman.

« Il a été utilisé lors de la récente guerre pour surveiller les agissements de l’armée israélienne », est-il écrit dans ce rapport.

Aux dires de l’armée israélienne, la Résistance palestinienne procède depuis un an à des tests. Ses drones ont tiré des missiles en direction des colonies israéliennes à la frontière avec la bande de Gaza.

Le samedi 4 mai, le régime israélien a lancé des attaques contre des zones dans la bande de Gaza et la Résistance y a riposté en tirant plusieurs missiles, tandis que la tension ne cesse de monter dans cette région.

Les attaques israéliennes se sont poursuivies le 5 mai, auxquelles la Résistance a apporté une réponse cuisante en tirant des roquettes et des missiles. Et finalement avec la médiation de l’Égypte, du Qatar et des Nations unies, un cessez-le-feu a été instauré le 6 mai dans la bande de Gaza.

Source: PressTV