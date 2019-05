Le Hamas et le Jihad Islamique ont qualifié de sans fondement les allégations israéliennes selon lesquelles un accord de cessez-le-feu de six mois- sous médiation égyptienne- aurait été conclu avec ‘Israël’ sur la situation à Gaza.

Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a démenti les prétentions israéliennes et évoqué un cessez-le-feu en échange de l’engagement des forces d’occupation de respecter tous les accords antérieurs.

Dans le même temps, le responsable du Jihad islamique Daoud Shehab a commenté les allégations israéliennes en ces termes: « Ce qui a été publié sur le cessez-le-feu de six mois est sans fondement. »

« Ce qui s’est passé à Gaza, c’est un cessez-le-feu (de la part de la résistance) en échange de l’arrêt de l’agression (israélienne) et la mise en œuvre des accords sur la levée du blocus. »

Les médias israéliens ont annoncé lundi que l’entité sioniste et la résistance palestinienne avaient conclu un accord, sous la médiation de l’Egypte, sur un cessez-le-feu de six mois à Gaza.

La chaîne israélienne Channel 12 a prétendu que cet accord inclut une obligation pour le Hamas de mettre fin aux manifestations le long de la barrière frontalière, en maintenant une zone tampon à 300 mètres de la frontière, la fin du lancement de ballons incendiaires sur les colonies israéliennes, la fin des protestations nocturnes, et l’arrêt des flottilles qui tentent de franchir la frontière maritime entre Gaza et ‘Israël’.

En retour, ‘Israël’ autorisera à nouveau la pêche jusqu’à 15 milles marins au large des côtes de Gaza, donnera son feu vert au programme « argent contre travail » des Nations Unies, à l’entrée de médicaments et d’autres aides civiles dans la bande de Gaza et ouvrira des négociations sur les questions relatives à l’électricité, aux points de passage, à la santé et aux transferts de fonds.

Sources: Médias palestiniens et israéliens