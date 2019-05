Des kamikazes takfiristes équipent jusqu’à quatre véhicules bourrés d’explosifs pour briser la ligne des troupes gouvernementales syriennes dans le gouvernorat de Hama, a annoncé ce vendredi 24 mai le chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, Victor Kouptchichine.

«Nous avons appris que les chefs de groupes terroristes préparaient de 2 à 4 véhicules bourrés d’explosifs pilotés par des kamikazes pour percer la défense des troupes syriennes», a-t-il indiqué.

Le général Kouptchichine a ajouté qu’il y avait toujours un risque élevé de mise en scène d’attaques chimiques contre les civils, que les radicaux comptent imputer à l’armée gouvernementale.

Selon lui, les radicaux transfèrent des renforts, des armements et du matériel dans la région de Kafr Nabuda, dans le gouvernorat de Hama.

En deux jours, plus de 800 takfiristes, au moins sept chars, trois véhicules blindés de combat d’infanterie et 15 pick-ups équipés de mitrailleuses de gros calibre sont arrivés dans le sud-ouest de la zone de désescalade d’Idlib.

Les forces syriennes continuent de repousser les attaques des radicaux du groupe Hayat Tahrir al-Cham dans le sud-ouest de la zone de désescalade d’Idlib.

Ces dernières 24 heures, elles ont éliminé 350 takfiristes et détruit six chars et véhicules blindés de combat d’infanterie, trois lance-roquettes multiples et d’autres équipements utilisé par les radicaux.

Source: Avec Sputnik