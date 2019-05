La Corée du Nord a déclaré vendredi que la position « arbitraire et malhonnête » des États-Unis avait empêché la conclusion d’un accord lors d’un second sommet Corée du Nord-États-Unis, avertissant que la question nucléaire ne serait jamais résolue sans une nouvelle approche.

Un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a accusé les États-Unis de tenter d’imputer à la Corée du Nord la responsabilité de l’impasse dans laquelle se trouvent les pourparlers.

« La cause sous-jacente du revers des pourparlers Pyongyang/Washington à Hanoï est la position arbitraire et malhonnête des États-Unis qui insistent sur une méthode totalement impossible à appliquer », a déclaré le porte-parole de la diplomatie nord-coréenne dans un communiqué publié par l’agence de presse officielle KCNA.

« À moins que les États-Unis n’abandonnent leur mode actuel et proposent un nouveau mode de calcul, le dialogue Pyongyang/Washington ne reprendra jamais et par extension, les perspectives d’une résolution de la question nucléaire seront sombres », a déclaré le porte-parole.

« Les États-Unis ne pourraient pas nous faire bouger d’un pouce, et plus leur méfiance et leurs actes hostiles à l’égard de la République de la Corée du Nord grandiront, plus notre réaction sera féroce », a-t-il averti.

La semaine dernière, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a dénoncé la saisie d’un cargo nord-coréen par les USA comme un « déni absolu » de l’esprit du premier sommet entre Kim et Trump, qui a eu lieu en juin dernier.

De son côté, l’ambassadeur nord-coréen à l’ONU Kim Song a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que la saisie par les États-Unis d’un cargo nord-coréen pourrait avoir des conséquences sur l’avenir des relations bilatérales.

« Les États-Unis devraient en discuter et penser aux conséquences que pourraient avoir des actes scandaleux sur l’avenir » des relations bilatérales, a dit Kim Song. « Tout dépend des États-Unis, nous regarderons chaque mouvement de ce pays sur ces sujets », a-t-il répété.

Source: PressTV