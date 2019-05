Des leaders d’opinion jordaniens ont appelé à une troisième Intifada palestinienne contre Israël afin de contrecarrer l’accord du siècle, selon un rapport publié cette semaine par l’Institut israélien de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI).

Les États-Unis doivent dévoiler la première partie de leur plan de paix controversé lors d’une conférence économique à Bahreïn à la fin du mois de juin.

MEMRI a examiné une série de chroniques publiées dans la presse jordanienne, dont le quotidien gouvernemental Al-Rai, qui appelle explicitement le peuple palestinien à « se soulever » de manière violente.

« Comment traiterons-nous l’accord du siècle? », Tel était le titre d’une chronique du journaliste Muhammad Ali Marzouq Al-Zuyoud. L’article, publié le 26 avril dans Al-Rai, appelait les factions palestiniennes à se rassembler autour de l' »esprit de résistance ».

« Les Palestiniens doivent immédiatement cesser de coordonner la sécurité avec l’occupation, soutenir et encourager toutes les forces de libération en Palestine et diffuser l’esprit de résistance et de confrontation parmi la population – car une révolution ou une Intifada sérieuses à l’intérieur des territoires occupés sont les meilleurs moyens de déjouer toute entente ou tout plan », a-t-il écrit.

