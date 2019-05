Le Secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a affirmé que « la question palestinienne affronte aujourd’hui l’un des plus dangereux complots visant à la liquider » soulignant que « pour cette année la Journée d’alQods a pour titre : l’opposition au Deal du siècle « .

S’exprimant dans un discours télévisé à l’occasion de la célébration de la Fête nationale de la Libération du Liban en l’an 2000 de l’occupation israélienne, le secrétaire général du Hezbollah a estimé que « la réalisation de la Libération de l’an 2000 est le résultat de grands sacrifices impliquant toutes les factions de la résistance et les armées libanaise et syrienne ».

A cette occasion, qui revêt « une importane particulière compte tenu des circonstances régionales et internationales » , sayyed Hassan Nasrallah a appelé à une plus large participation populaire le dernier Vendredi du mois de Ramadan consacré à la célébration de la Journée d’alQods, qui aura lieu à 21H30 dans la banlieue sud de Beyrouth ».

Son éminence a souligné que « tout le monde a intérêt à assumer sa responsabilité historique face au désastreux Deal du Siècle », applaudissant « la position palestinienne unie et ferme qui a rejeté la conférence de Manama et a appelé à son boycott », sans oublier « la position des dignitaires religieux du Bahrein qui ont rejeté la tenue de la conférence de Manama ».

« Cette position est royale car elle traduit la position des palestiniens: les premiers à avoir le droit de défendre la cause palestinienne », a-t-il ajouté.

Il a souligné que » l’un des exploits de la victoire de l’an 2000 est d’avoir imposer une nouvelle équation de la force du Liban dans la région (…): l’un des exploits de la victoire de la libération est que le Liban n’est plus considéré comme le maillon le plus faible, mais plutôt le plus puissant, l’ennemi israélien estime sérieusement, depuis cette Libération, qu’il existe au Liban une force réelle ».

Sayyed Nasrallah a ajouté que « depuis cette libération l’ennemi et ses alliés cherchent à détruire le Hezbollah, fomentant toutes formes de conspirations, or, ce que l’ennemi appelle menace , nous le définissons comme étant notre force de défense et de dissuasion qui empêche de réaliser ses ambitions. Cette force permet au Liban d’ empêcher les Israéliens de voler son pétrole et son gaz et les Américains connaissent bien cette équation ».

« Nous réaffirmons notre attachement à la libération de l’ensemble du territoire libanais encore occupé par les israéliens dans les fermes de Chabaa et les collines de Kafrshuba et la partie libanaise de la ville de Ghajar. ET donc,nous réaffirmons notre droit naturel de résister et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour restaurer la souverainneté du Liban sur le reste des territoires libanais encore occupés » a-t-il martelé.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la corruption au Liban, Sayyed Nasrallah a estimé que » le budget de 2019 offre une occasion très importante pour lutter contre la corruption et mettre fin au gaspillage financier »ajoutant que « dans la lutte contre la corruption, il est important d’obtenir un résultat et non d’enregistrer un pourcentage de réalisations ».

Principaux points de son discours:

Je vous félicite tous pour cet anniversaire, ce jour et cette fête. Ce jour est un jour des jours d’Allah , parce que sa Miséricorde, sa Bénédiction, se sont traduites à travers la résistance de notre peuple, parce que Sa Vengeance , Sa Colère ont frappé les sionistes qui tuaient, humiliaient, brisaient notre peuple.

Cette année nous n’avions pas organisé de cérémonies en cette occasion parce que nous sommes au mois de Ramadan , et donc nous nous sommes contentés de quelques célébrations, pour accorder notre priorité à la célébration de la Journée d’alQods..

En effet, pour cette journée, nous organiserons une célébration publique le dernier vendredi du mois de Ramadan, à 21h30 , dans la banlieue sud du Liban. J’invite tout le monde à une participation massive, car cette célébration revêt une importance compte tenu des circonstances régionales et internationales.

Nous avons tous entendu les responsables américains annoncer le Deal du siècle, or, la première étape de ce Deal est la tenue de la Conférence économique du Bahreïn. D’autres étapes se succéderont pour finaliser le Deal. Il revient à tous les concernés par la question palestinienne d’assumer leur responsabilité historique face à ce Deal qui vise à éliminer la cause palestinienne.

Dans cette affaire, les Palestiniens ont exprimé une position unanime et ferme, rejetant la tenue de cette conférence, refusant d’y participer et appelant à la boycotter. C’est une position authentique, une position reine, car elle émane des Palestiniens, les gens de cette cause.

Nous devons également rendre hommage à la position des dignitaires religieux bahreïnis, du peuple bahreïni et des forces politiques bahreïnies, qui ont rejeté que leur pays soit la terre qui acceuille la première étape du Deal du siècle visant la liquidation de la cause palestinienne.

Concernant la Palestine, le « deal du siècle », les développements dans la région, en particulier la tension concernant la crise américano-iranienne, ce que l’Iran affronte et la position du Hezbollah à l’égard de ces événements, j’en parlerai plus en détails le Jour d’alQods.

Car ce qui se passe dans le golfe Persique et ce que l’Iran affronte comme hostilités à son égard sont liés au Deal du siècle.

Aujourd’hui, je parlerai du Deal du siècle et de son lien avec les évènements au Liban , et de la question syrienne..

Nous sommes aujourd’hui face à un jour historique et significatif pour le Liban , la région et pour le conflit israélo-arabe actuel, car ce qui s’est passé en l’an 2000 a eu des conséquences très importantes sur le plan militaire, politique et culturel et sur l’ équilibre des forces dans l’échiquier du conflit de notre région.

Il est aussi de notre devoir de mentionner le rôle de la Syrie et de l’Iran à nos côtés de 1982 à l’an 2000 et qui ont été et sont toujours des partenaires de cette victoire.

La sortie d’Israël du sud du Liban était un départ humiliant sans conditions

A suivre

Source: Al-Manar