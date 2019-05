« Un ouragan se prépare, soyez prêts ». Ce sont ces termes-là qui auraient été dits par le commandant de l’Unité d’élite al-Quds au sein des Gardiens de la révolution le général Qassem Souleimani, au numéro un du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah, rapporte le quotidien américain Washington post.

Ces propos auraient été tenus en aout 2018, rapporte le site d’information en ligne Watanserb, qui a traduit l’article. Le général iranien venait de sortir d’une réunion urgente du Haut-conseil iranien pour la Sécurité nationale et qui avait discuté la mesure à adopter en réponse à la baisse des ventes de pétrole en raison des sanctions américaines. Il aurait tout de suite après entamé ses contacts, indique le WP sans préciser sa source.

Son premier contact aurait été avec les brigades Ahl al-Haq, et les brigades du Hezbollah, deux groupes de combattants irakiens volontaires qui ont participé activement à la lutte contre Daech, avec l’aide de l’Iran. Il leur aurait dit : « mes frères, vous avez mon autorisation. Suivez le bon chemin », toujours d’après le WP. Selon lequel les combattants pro iraniens en Irak œuvrent pour éloigner les 5000 soldats américains de leur pays.

Quant au deuxième contact, il aurait été réalisé avec le secrétaire général du Hezbollah. Qassemi lui aurait dit : « l’alliance américano-sioniste trame un complot. Un ouragan s’approche. Soyez prêts ».

Toujours selon le journal américain, une semaine après ces appels téléphoniques, un convoi a fait l’objet d’une attaque dans la Zone verte à Bagdad, alors qu’il se rendait vers l’aéroport. Un haut responsable américain des Affaires étrangères, trois diplomates et un officier de l’armée américaine y ont laissé leur vie.

Le WP ajoute que par la suite les attaques se sont succédé : une à Bagdad, une autre dans l’est syrien où deux Américains ont péri. Il cite aussi des assauts contre des navires ainsi qu’une attaque cybernétique contre la société pétrolière saoudienne Aramco, et qui l’a obligée à suspendre ses activités pendant une semaine.

Et le Washington post de conclure : « les Etats-Unis et l’Iran pourraient se glisser vers la guerre. En dépit de leur annonce qu’ils ne la veulent pas. Car l’histoire grouille de faux calculs et d’agendas secrets. Les évènements qui ont causé les conflits armés, personne n’en voulait. C’est aussi facile à faire pour déclencher une guerre entre l’Iran et les USA ».

