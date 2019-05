La Chine n’envisage pas de participer à la conférence économique de Bahreïn initiée par les États-Unis.

L’ambassadeur chinois en Palestine a annoncé que Pékin ne participera pas à la soi-disant conférence économique de Bahreïn initiée par les États-Unis et destinée à examiner les moyens d’investissement en Palestine.

Selon certaines sources, la Russie ne participera non plus à la conférence de Bahreïn qui sera à vrai dire concentrée sur la mise en œuvre de la première étape du plan américain dit « Deal du siècle ».

A cet égard, les organisateurs prétendent que le sommet est destiné à soutenir les Palestiniens mais les autorités palestiniennes l’ont unanimement rejeté et refusent d’y prendre part.

Initié par Washington, la conférence économique se tiendra les 25 et 26 juin à Manama, capitale de Bahreïn, en présence de ministres des Finances et dirigeants des entreprises commerciales régionales et internationales.

Il s’agit d’une autre tentative de Jason Greenblat, émissaire américain pour le Moyen-Orient ainsi que de Jared Kushner, gendre de Donald Trump et son conseiller à la Maison Blanche, pour mettre en vigueur le « Deal du siècle » visant à liquider le droit au retour des Palestiniens sur leurs terres ancestrales.

Source: PressTV