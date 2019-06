Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que les Émirats arabes unis tentaient de « se transformer en un autre Israël » en dépensant des milliards de dollars sur l’importation d’armes.

« Trois pays de la région estiment pouvoir maintenir leur sécurité grâce à leurs relations avec les Etats-Unis », a déclaré Zarif dans une interview exclusive accordée, mardi 11 juin, à la chaîne de télévision Al-Araby dont la version complète sera diffusée ce mercredi.

Cependant, a-t-il ajouté, ils ont tort de penser qu’ils peuvent importer leur sécurité des Etats Unis, car ces armes seront utilisées pour réaliser les objectifs d’Israël.

Des études montrent que les EAU ont augmenté leurs importations d’armes de 63% entre 2012 et 2016. Ses dépenses militaires devraient atteindre 31,8 milliards de dollars en 2021, contre 23,6 milliards de dollars en 2016, selon le SIPRI.

Les Emirats ont mené une politique étrangère de plus en plus interventionniste dans des zones sensibles telles que la Libye, la Syrie et le Yémen.

La guerre saoudo-émiratie contre le Yémen a causé la mort de plus de 10.000 civils yéménites depuis 2015.

Source: Traduit à partir des médias iraniens