Le porte-parole de l’armée yéménite alliée de l’organisation Ansarullah a démenti les allégations de Riyad selon lesquelles les drones qui ont effectué la deuxième opération contre l’aéroport saoudien de Nabha au sud-ouest du royaume aient été interceptés.

«Les drones Qasef K-2 qui ont frappé l’aéroport saoudien de Nabha , à l’aube du vendredi, ont visé ses radars de navigation aérienne », a affirmé le général Yahia Sarie. Assurant que l’opération a réussi dans sa mission et l’aérodrome a suspendu ses activités.

Cette version des faits diffère de celle véhiculée par l’Arabie saoudite et relayée par l’AFP.

« La défense aérienne royale saoudienne et l’armée de l’air ont intercepté avec succès et détruit cinq drones sans pilote lancés par les milices houthis contre l’aéroport international d’Abha et Khamis Mushait », une ville de garnison située près de la frontière yéménite, a indiqué la coalition dans un communiqué publié par l’agence officielle de presse saoudienne SPA.

L’aéroport continuait de fonctionner normalement et aucun vol n’a été annulé, a ajouté le communiqué, rapporte l’AFP.

Etablissant l’équation « Aéroport contre aéroport », l’armée et Ansarullah ont menacé de bombarder les aéroports saoudiens, réclamant de mettre fin à l’embargo imposé à l’aéroport de Sanaa.

« Si les attaques contre le Yémen ne s’arrêtent pas, davantage d’aéroports et de cibles militaires seront frappés par les forces yéménites », a averti le vendredi M. Sarie.

« Ces avions sans pilote yéménites jouissent d’une haute précision. Les forces yéménites ne cesseront de viser les aéroports et les cibles militaires tant que l’Arabie saoudite et ses alliés continueront de s’acharner sur le Yémen. Nous appelons les compagnies aériennes et les civils à se démarquer des aéroports et des positions militaires des pays qui sont impliqués dans la guerre contre le Yémen », a-t-il fait savoir.

C’est la deuxième fois que cet aéroport est visé en 48 heures. Le Mercredi 12 juin, l’armée yéménite et Ansarullah l’avaient bombardé via un projectile qui a transpercé le toit de la salle des arrivées. Et le trafic aérien avait été interrompu plusieurs heures durant.

La chaîne de télévision des Houthis, Al-Masirah, a ouvertement revendiqué les opérations de drones contre l’aéroport d’Abha. Réclamant de mettre fin à l’embargo imposé à l’aéroport de Sanaa.

Durant ces opérations, les experts constatent que les batteries de missiles Patriot américain, déployées en Arabie saoudite, ont fait preuve d’une grande impuissance. Une énième fois.

Selon le site d’information Al-Khaleej Online qui s’est interrogé son utilité, des rumeurs se répandent selon lesquelles Riyad aurait l’intention d’acheter un Dôme de fer à Tel-Aviv.

Voulant imposer sa mainmise sur ce pays, l’un des plus pauvres de la planète, Riyad a mis sur pied en 2015 une coalition arabe pour lui faire la guerre. Sont particulièrement visées l’organisation Ansarullah qui jouit d’une importante assise populaire dans le nord et l’ouest du pays, et les unités de l’armée qui lui sont alliées.

Malgré le grand déséquilibre des forces militaires nettement favorable à l’Arabie et à ses alliés, sans compter le soutien des puissances occidentales, la Coalition peine à reprendre les zones contrôlées par les houthis. Alors qu’elle s’attendait à une guerre de quelques jours, elle se trouve enlisée dans un conflit où de plus en plus l’initiative est entre les mains d’Ansarullah et où le territoire saoudien est désormais inclus dans la bataille.

