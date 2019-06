À quelques jours de la tenue de la réunion sécuritaire Russie-USA-Israël à alQods occupée, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, l’amiral Ali Chamkhani, s’est rendu ce mardi 18 juin en Russie où il a assisté à une conférence sécuritaire, à l’invitation de Nikolaï Patrouchev, le patron du Conseil de sécurité nationale (CSN) russe.

Dans le discours qu’il a prononcé devant les conseillers sécuritaires d’une centaine de pays, M. Chamkhani a qualifié les Etats-Unis de Trump de « l’Etat le plus belliqueux de la planète depuis sa fondation », rapporte le site en ligne de la télévision iranienne Al-Alam.

« Les Etats-Unis ont affaibli la sécurité mondiale à travers leur unilatéralisme et leurs sanctions transfrontalières . Ils ont utilisé le système monétaire et bancaire et les réseaux financiers internationaux pour conquérir les Etats indépndants , transformant leur Trésor en minisitère de la guerre », a-t-il déploré lors de cette rencontre organisée à Oufra, au sud de la Russie. Etaient entre autre présents les représentants de la Chine, l’Inde, le Pakistan et l’Afghanistan, en plus de ceux de la Russie.

Selon lui, ce genre de comportement ne peut être taxé que de « terrorisme économique ».

« Les Etats indépendants du monde devraient créer des mécanismes multilatéraux pour s’ériger contre ce monstre , le stopper et briser son hégémonie sur le système financier mondial », a-t-il réclamé lors de cette conférence organisée du 18 au 20 juin, autour du thème » Garanties pour la sécurité nationale et le développement durable à l’époque de la cyberguerre ».

Pour ce faire, il a réclamé un effort commun pour libérer l’économie mondiale du monopole du dollar américain et d’accorder son indépendance au système monétaire et bancaire mondial en dehors de l’hégémonie des Etats-Unis.

« On peut contraindre les Etats-Unis à faire marche arrière et à se plier au comportement rationnel et responsable dans le système mondial, si un groupe important de pays décident de prendre des mesures conjointes de faire face au chantage et à l’intimidation américaines », a-t-il aussi proposé.

Il a aussi suggéré de faire face aux santions que Washington inflige aux pays lésés en les dénigrant dans une rencontre internationale et en leur fournissant une aide commune.

S’agissant de la rencontre russo-américano-israélienne prévue à Al-Quds occupée, rapporte la presse israélienne, seront abordées des « questions sécuritaires » et que l’axe Washington-Tel Aviv exigera surtout à Moscou de mettre à la porte syrienne l’Iran et ses mandataires.

Cité par Rossiyskaya Gazeta, le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe Alexander Venediktov revenait d’ailleurs sur cette fameuse réunion sécuritaire : « Les pourparlers russo-américains sur la Syrie ont été entravés depuis longtemps, mais la partie américaine fait preuve de suffisamment de volonté politique et nous sommes maintenant prêts à tenir une réunion avec les dirigeants du Conseil de sécurité de Russie, des États-Unis et d’Israël dans les deux prochaines semaines. Mais toute mesure prise conjointement par la Russie, les États-Unis et d’autres pays au sujet de la Syrie et du Moyen-Orient devra impérativement prendre en compte les intérêts de toutes les parties, y compris l’Iran ».

