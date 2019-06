Le numéro un du Corps de Gardiens de la révolution islamique en Iran le général Hussein Salami a assuré que les missiles balistiques iraniens de haute précision étaient capables frapper les navires en mer.

Selon lui, la technique des missiles balistiques a transformé l’équilibre de forces au Moyen-Orient.

Et de poursuivre : « l’Iran est à proximité de ses ennemis et les connait très bien et il est normal qu’un pays comme les Etats-Unis qui détiennent la puissance, les capacités et les ressources naturelles manquent de sagesse politique (…) comme c’est le cas avec l’actuel président Donald Trump ».

« La politique des Etats-Unis est fondée sur la conquêtes des autres peuples et pays et sur le pillage des richesses du monde pour devenir la première puissance mondiale », a ajouté M. Salami.

Il continue : « depuis quelques années, le fait de toucher des cibles mobiles en mer relevait de l’impossible pour nous. Mais nous sommes parvenus à établir l’équilibre des forces à travers une seule œuvre, en faisant développer des missiles balistiques qui peuvent toucher des cibles mobiles sur eau ».

Selon lui, l’Iran a atteint « un certain stade avec lequel les ennemis ne peuvent supporter sa puissance ».

Et de conclure : « si l’Iran n’était pas sous ces énormes pressions, il n’aurait jamais acquis cette puissance (…) Nos ennemis son suffisamment vaincus ».

Ces déclarations interviennent au moment où les Gardiens de la révolution ont publié ce mardi 18 juin, et pour la première fois, les images du site de Daech dans la province syrienne de Deir Ezzor, bombardé en 2017 en riposte aux attentats terroristes qu’il a revendiqués contre le siège du Parlement iranien et contre la Mausolée de l’Imam Khomeiny, les fondateur de la République islamique.

Les deux photos montrent le site en question avant et après le bombardement iranien. Elles illustrent la haute précision des missiles iraniens.

Source: Divers