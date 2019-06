Toute transition hors du cadre constitutionnel, telle que réclamée par le mouvement de contestation en Algérie, conduira à « la destruction des fondements de l’Etat », a averti mardi le chef d’état-major de l’armée, le général Ahmed Gaïd Salah.

De fait véritable homme fort du pays depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril, le général Gaïd Salah a qualifié d' »ennemis de l’Algérie » ceux « qui vouent rancune et animosité envers l’armée (…) et son commandement », revenu au centre du jeu politique.

Le mouvement de contestation populaire, qui agite l’Algérie depuis le 22 février, continue de réclamer semaine après semaine le départ du pouvoir des anciens fidèles de M. Bouteflika encore aux commandes, en tête desquels le président par intérim Abdelkader Bensalah et le général Gaïd Salah, soutien indéfectible durant 15 ans de l’ancien chef de l’Etat.

Ceux qui « tentent sciemment d’outrepasser, voire geler, l’application des dispositions de la Constitution, réalisent-ils que cela signifie la suppression de toutes les institutions de l’Etat et s’engouffrer dans un tunnel obscur dénommé le vide constitutionnel? », a interrogé mardi le général Gaïd Salah.

Le vide constitutionnel, c’est « la destruction des fondements de l’Etat national algérien et penser à construire un autre Etat avec d’autres standards, d’autres idées et d’autres projets idéologiques, auxquels seront consacrés des débats sans fin », a-t-il déclaré, dans un 2e discours en deux jours, à l’occasion d’un déplacement à Béchar (ouest), selon l’agence officielle APS.

Samedi, une centaine d’associations et syndicats avaient appelé à une période de « transition de six mois à un an », pilotée par une ou des personnalités consensuelles, chargées d’organiser l’élection d’un successeur à Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission après 20 ans au pouvoir.

Une revendication rejetée par le général Gaïd Salah lundi qui a rappelé « l’attachement résolu » de l’armée algérienne « aux solutions légales et constitutionnelles pour résoudre la crise que traverse l’Algérie ».

