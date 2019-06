Le chef de la force aérospatiale au sein du Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI) le général de brigade Amirali Hajizadeh a révélé que ses forces, si elles le voulaient avaient la possibilité d’abattre un avion américain de type P-8, à bord duquel se trouvaient 35 militaires américains et volaient à proximité du drone abattu le jeudi 20 juin.

« Nous n’avons pas abattu cet appareil parce que notre but était d’abattre le Global Hawk et d’adresser un avertissement aux terroristes américains », a-t-il affirmé lors d’un point de presse ce vendredi 21 juin.

Le commandant iranien a confirmé aussi une information qui avait été publiée dans les médias américains et selon laquelle les Gardiens de la révolution avaient tenté la semaine passée d’abattre un drone américain qui s’était approché des deux tankers attaqués en mer d’Oman le === dernier.

« Cet appareil était de type MQ-9 et les DCA ont tiré en sa direction des tirs de sommation et s’ils l’avaient voulu ils l’auraient abattu », a-t-il poursuivi.

Durant son intervention le général iranien a également signalé que les forces iraniennes ont adressé quatre avertissements aux Américains avant d’abattre le Global Hawk. Sans obtenir de réponse.

« Cet avion possède un système qui lui permet de relayer à un système central propre les signaux et les informations qu’il reçoit », a ajouté cet officier des Gardiens de la Révolution, l’armée d’élites de la République islamique d’Iran.

« Malheureusement, étant donné qu’ils n’ont pas répondu et que pour une dernière fois, un appel a été lancé par l’armée de la République islamique à 03H55 (23H25 GMT mercredi) et vu qu’ils n’ont pas cessé de s’approcher et n’ont pas dévié de leur trajectoire, à 04H05 (23H35 GMT), on a été obligé de l’abattre », a dit le général.

Le « drone espion du régime terroriste américain » a été abattu après son entrée dans l’espace aérien iranien, a encore affirmé le général Hajizadeh alors que Washington assure que l’appareil a été touché dans l’espace aérien international.

M. Hajizadeh a tenu ses propos après avoir présenté à la télévision des « débris » de l’appareil, alignés par terre ou sur des présentoirs.

« Les débris flottants ont été repêchés par les bateaux des forces navales et transférés comme vous le voyez à Téhéran », a-t-il dit, interrogé au sein d’une base des Gardiens dans la capitale iranienne. D’autres morceaux de l’appareil ont coulé.

« Comme les forces armées l’ont déjà montré, la sécurité nationale est notre ligne rouge et nous ne permettrons pas que notre pays devienne l’arène des pays étrangers à la région, et de l’ennemi », a poursuivi le général.

Toujours selon M. Hanjizadeh, le fait que l’Iran a abattu l’avion américain n’est pas une agression pour que nous nous attendions à riposte américaine: « Il n’y a pas d’état d’alerte dans les QG de Défense aérienne ou terrestre iraniennes, mais nous sommes prêts à toutes les éventualités », a-t-il conclu.

Source: Divers