Un événement pro-palestinien de deux jours, présenté par les organisateurs comme le plus important d’Europe, a été attaqué par des groupes juifs et israéliens britanniques.

Tenue cette année les 6 et 7 juillet, la conférence et l’exposition « Palestine Expo » avaient attiré plus de 15.000 visiteurs lors de sa dernière édition, il y a deux ans.

Un groupe d’avocats britanniques soutenant Israël a écrit à trois des copropriétaires allemands du parc des expositions de Londres, où l’événement est organisé, pour demander qu’il soit annulé, sous prétexte qu’il promeuve le mouvement de BDS (boycott d’Israël).

« En permettant à Olympia Londres d’organiser cet événement, vous participerez à la promotion d’un immense festival de la haine et de la propagande contre Israël, ainsi qu’à la promotion du BDS », prétendent ces avocats.

Source: Médias israéliens