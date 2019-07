Les services de renseignement irakiens ont mené à bien d’importantes opérations à Diyala, a annoncé ce samedi Sadegh al-Hosseini, responsable de la sécurité locale au sein du Conseil municipal de Diyala.

Il a fait état de la découverte de plusieurs caches, de réseaux affiliés aux groupes extrémistes et de la capture de personnes suspectées d’être des terroristes.

Le bilan des investigations sera divulgué à la fin de l’interrogatoire des détenus, a-t-il ajouté.

Selon une autre dépêche en provenance du site irakien Al-Sumaria citant une source dans la province d’al-Anbar, à l’ouest de l’Irak, un nouveau contingent de forces américaines et du matériel militaire sont arrivés dans la base aérienne d’Aïn al-Assad.

Les troupes US sont entrées en Irak par voie aérienne et le matériel comprenant un convoi de 100 véhicules via deux passages dont Tribil.

Le matériel était destiné à des formations militaires et des opérations de maintenance des zones désertiques de la province d’Anbar, a indiqué la source avant de rappeler que le 7 avril dernier, les avions de la coalition dirigée par les États-Unis avaient parachuté des vivres et des médicaments à destination des résidus de Daech retranchés à al-Anbar et à la frontière syrienne.

Gassi al-Anbari, porte-parole de l’organisation Badr en Irak, a déclaré que seuls les hélicoptères américains pouvaient avoir accès au centre d’al-Anbar où sont retranchés les terroristes. Des sources locales ont également confirmé l’aide humanitaire de la coalition à Daech.

Aïn al-Assad est situé à 108 km à l’ouest de Ramadi. En 2003, les Marines ont occupé le site et y sont restés jusqu’en 2011. C’est la deuxième plus grande base aérienne d’Irak.

