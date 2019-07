L’industrie maritime et son organisation affiliée au ministère de la Défense prévoient la construction de 76 navires, a fait savoir l’amiral Rastegari.

« Nous nous sommes engagés à livrer les navires dans les délais, avec la plus grande performance et des prix imbattables. Nous entrerons également en concurrence avec les compagnies étrangères », a-t-il souligné.

Et d’ajouter : « Heureusement, ce qui nous différencie des autres pays, c’est que les forces armées iraniennes privilégient la production locale qui revient au ministère de la Défense et à l’Organisation des industries maritimes. Notre institution veut favoriser le savoir-faire, les nouvelles technologies et l’attraction. En adhérant au plan de développement de l’industrie maritime, nous augmentons nos chances de parvenir à nos objectifs. »

Source: PressTV