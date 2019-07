Selon le journal israélien Haaretz, les commandants militaires israéliens ont identifié « des sites clés » qui pourraient devenir des « cibles potentielles des attaques balistiques du Hezbollah » et ils proposent donc le renforcement de leur défense en équipant ces sites de «dispositifs antimissiles ».

Il a évoqué un rapport militaire de 2016 qui faisait état de l’existence de failles dans les systèmes de protection israélienne.

Selon lui, l’armée israélienne a décidé de protéger une vingtaine de sites clés stratégiques dont des infrastructures d’électricité et de gaz naturel, en y construisant des murs en béton armé, en renforçant des plafonds et en y installant des portes résistant aux coups et aux éclats.

Quant à l’armée de l’air israélienne, elle envisage de construire un nombre indéterminé de hangars renforcés d’aéronefs pour un coût de 10 millions de dollars sur une superficie d’environ 4 000 m². Les travaux verront la construction d’environ 1,5 km des voies de circulation, 3,3 km de voies de desserte, 2 150 m² d’installations auxiliaires, 450 m² de bâtiments administratifs, 1.900 m² de tunnels de services publics et 5 600 m² de bâtiments généraux de stockage ».

L’armée israélienne estime que la prochaine guerre à la frontière nord ne sera pas confinée à un seul front, mais s’étendra sur toute la frontière nord avec le Liban et la Syrie. L’armée s’attend également à ce que, lors de la prochaine guerre, le Hezbollah tente d’introduire la bataille sur le front intérieur, en infiltrant les communautés israéliennes afin d’infliger d’importantes pertes civiles et militaires.

Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré en avril que même si Israël se vantait de son système de défense antimissile, il ne pouvait pas défendre les colons israéliens contre la menace posée par l’arsenal du Hezbollah.

« Le Hezbollah, qui a mené sa dernière guerre contre Israël en 2006 – la Seconde guerre du Liban – s’est transformé, depuis, en passant du stade de guérilla à celui d’une véritable armée dotée d’une hiérarchie et de procédures bien définies», souligne l’armée sioniste.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Al-Manar du Hezbollah, Nasrallah a averti vendredi que «Les 70 km de la côte israélienne, partant de Netanya et finissant à Ashdod, seront sous le feu de la Résistance. Déployant une carte d’Israël, Nasrallah a indiqué des cibles stratégiques que pourrait, selon lui, toucher le Hezbollah, notamment l’aéroport Ben Gourion, des dépôts d’armes, des usines de pétrochimie et des usines de dessalement de l’eau, à Tel-Aviv et dans le port d’Ashdod ».

Source: Avec Press Tv