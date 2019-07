Devant une délégation du Hamas en visite à Téhéran, le président du Conseil stratégique des relations extérieures en Iran, Kamal Kharrazi a assuré que la libération de la Palestine et de la ville sainte d’Al-Quds faisait partie des aspirations de son pays.

« L’Iran, et depuis le début de la révolution islamique, a déployé des efforts assidus pour soutenir les combattants palestiniens », a affirmé ce dimanche 21 juillet M. Kharrazi devant cette délégation présidée par le chef-adjoint du Bureau politique du Hamas, Salah al-Aarouri.

« La poursuite de la résistance est garante de la victoire contre les occupants d’Al-Quds », a-t-il ajouté.

Le responsable iranien a aussi critiqué les politiques de la Maison blanche « devenues aujourd’hui plus affichées, en sorte que plus personne ne peut plus affronter les complots hostiles aux Palestiniens ».

Il a regretté que les gouverneurs arabes ont cédé à l’humiliation et sont désormais soumis aux Etats-Unis, en normalisant les liens avec l’entité sioniste.

« L’essentiel dans la voie de la résistance est de ne pas perdre le bon acheminent stratégique, et de savoir distinguer les amis des ennemis de par leurs mesures tactiques », a-t-il conclu.

Pour sa part M. Aarouri a remercié la RII pour ses positions en faveur de la cause palestinienne, faisant part de son souhait que « cette collaboration fraternelle se poursuive jusqu’à la libération d’al-Quds ».

Cette délégation était arrivée le samedi 20 juillet dans la capitale iranienne pour y rencontrer les plus hauts responsables iraniens.

« Nous espérons que cette visite réalisera des résultats importants », avait auparavant déclaré Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas.

Depuis son siège à Gaza, il a aussi critiqué la rencontre entre le ministre bahreïni des Affaires étrangères et des responsables israéliens à Washington, ainsi que les visites de responsables israéliens aux Emirats arabes unis.

