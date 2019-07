Le quotidien américain Daily Beast a propagé une rumeur selon laquelle le Hezbollah aurait déployé ses forces tout au long de la frontière avec la Palestine occupée dans le sud du Liban et du Golan occupé dans le sud syrien. Et ce dans le cadre de ses préparatifs en cas de guerre éventuelle sur fond de tensions entre les Usa et l’Iran dans le Golfe persique.

Ce quotidien américain a argué tenir son information d’un soi-disant chef de terrain du Hezbollah qui s’appellerait Samir. Une version tout-à-fait exclue, les responsables du Hezbollah ayant fréquemment affirmé qu’aucun média en dehors des leurs ne pouvait transmettre quoique ce soit sur ses activités.

Toujours est-il que selon les fabrications du DB, ce Samir lui aurait assuré que le Hezbollah est tout-à-fait disposé à mener une longue guerre qui pourrait être très destructive aussi bien pour Israël que pour le Liban.

Il lui aurait ainsi confié que les sanctions américaines paralysent l’économie iranienne et aboutissent à une baisse du financement du Hezbollah, ce qui constitue en soi « un vrai cauchemar ».

Il aurait de même affirmé que le Hezbollah est capable d’ouvrir un deuxième front dans le Golan syrien et qu’il dispose d’importants moyens pour le faire, dont des drones , des armements antiaériens, et des vedettes maritimes . Et qu’il n’y aurait aucun feu rouge syrien de la part du gouvernement syrien pour le faire.

D’après le faux article du DB, le nombre des combattants du Hezbollah déployés s’élèverait à 800. Le journal prétend aussi avoir parlé avec certains d’entre eux lesquels se seraient plaints qu’ils ne touchent plus que la moitié de leur salaire.

Il conclut que malgré ceci, le Hezbollah dispose d’une importante force militaire qui est prête à riposter contre Israël sans tarder si l’Iran était bombardé.

Jamais rumeur sans objectifs à atteindre : une question s’impose sur les réelles intentions d’une telle publication mensongère. D’autant que dans son contenu, il y a un mélange entre des propos lancés par le SG. du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah dans ses derniers discours et d’autres qu’il n’a jamais prononcés. Il a d’ailleurs ouvertement menacé qu’une guerre contre l’Iran déclenchera une guerre contre l’entité sioniste.