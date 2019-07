À l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Russie et la Syrie, Bachar el-Assad a envoyé une lettre de félicitation à Vladimir Poutine dans laquelle il donne son sentiment quant aux liens unissant les deux pays.

«Le Président Bachar el-Assad a exprimé dans son message au Président Poutine, en son propre nom et au nom du peuple syrien, la fierté de l’amitié historique et l’attachement aux liens fraternels entre les deux pays et leurs peuples. Il a confirmé la volonté du gouvernement et du peuple syriens de développer des relations entre les deux pays dans tous les domaines qui contribuent à leurs avantages mutuels et à la réalisation de leurs intérêts», indique un communiqué publié sur le compte Facebook de la présidence syrienne.

Le Président syrien a également souligné que son peuple appréciait grandement le courage et l’héroïsme des militaires russes qui participaient à la lutte antiterroriste en Syrie.

La Russie intervient depuis 2015 à la demande du gouvernement syrien afin de rétablir la paix dans ce pays en guerre contre une myriade de groupuscules takfiristes soutenus par l’occident, les monarchies arabes et la Turquie. Une coalition menée par les États-Unis intervient quant à elle sans le feu vert de Damas et sans mandat de l’Onu.

Contrôlant désormais les deux tiers du pays, Damas se concentre sur le règlement politique, la reconstruction économique et le retour des réfugiés.

