« Une nouvelle vague d’aventurisme unilatéral extrême américain est le défi le plus important auquel nous sommes tous confrontés d’une manière ou d’une autre », a déclaré Mohamed Javad Zarif dans une déclaration lue lors de la réunion des ministres des affaires étrangères du Mouvement des Pays Non Alignés à Caracas, Venezuela, vendredi dernier.

« Elle porte atteinte à l’état de droit au niveau international et menace la paix et la stabilité dans le monde entier de différentes manières« .

Voici le texte intégral de sa déclaration publiée sur le site Web du Ministère iranien des Affaires Étrangères :

(( Permettez-moi tout d’abord de remercier le peuple et le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela pour l’excellente organisation de la présente séance et pour votre chaleureuse hospitalité.

Nos réunions et consultations régulières en tant que membres du Mouvement des Pays Non Alignés témoignent de notre détermination à préserver et renforcer notre Mouvement et à renforcer notre coopération en vue de protéger les intérêts de nos nations. Pour faire face aux défis redoutables actuels et à ceux qui nous attendent, nous devons exploiter pleinement les capacités de notre Mouvement.

Une nouvelle vague d’aventurisme unilatéral extrême américain est le défi le plus important auquel nous sommes presque tous confrontés d’une manière ou d’une autre. Elle porte atteinte à l’état de droit au niveau international et menace la paix et la stabilité dans le monde entier de différentes manières. La coopération internationale dans de nombreux domaines, notamment le libre-échange, l’environnement, l’état de droit, les organisations internationales et d’autres, est touchée de manière sans précédent. Alors que certaines nations sont menacées par des sanctions économiques unilatérales et des agressions militaires, d’autres subissent de plein fouet l’impulsion protectionniste américaine. Mêmes de nombreux alliés américains font l’objet d’une vague d’intervention sans précédent dans leurs affaires intérieures.

En nous souvenant des résultats catastrophiques de la vague précédente d’unilatéralisme américain au début des années 2000, y compris les invasions, les brutalités et l’extrémisme violent, nous avons le devoir de tenir tête à la nouvelle vague et de la repousser.

Mon pays est à l’avant-garde de la résistance aux nouvelles tendances unilatérales américaines dont le terrorisme économique pur et simple. Les efforts sincères que nous déployons pour répondre aux préoccupations que suscite notre programme nucléaire pacifique, bien qu’elles soient sans fondement, sont l’une des nombreuses victimes du nouvel unilatéralisme. L’administration américaine bat en brèche l’accord nucléaire iranien, malgré les investissements que le monde entier a consentis pour le réaliser. Ce faisant, elle a non seulement violé la résolution pertinente du Conseil de Sécurité, mais elle a aussi, ironiquement, sanctionné ceux qui tentent de s’y conformer.

L’intervention grossière des États-Unis dans les affaires intérieures de notre pays hôte, le Venezuela, qui a notamment été à l’origine de la tentative de Coup d’État ratée en avril dernier, est un autre exemple du comportement malveillant des États-Unis. La nouveauté, c’est que la nouvelle administration américaine se débarrasse du masque et fait preuve d’un manque de respect ouvert et dévoilé pour le droit international et les droits des nations souveraines. Le peuple vénézuélien, comme dans tous les autres pays, est l’autorité suprême pour élire son président comme il l’a fait en mai 2018. Ils ont maintenant le droit de se lever pour défendre leur président élu.

De même, l’impulsion unilatérale et malhonnête des États-Unis détruit toutes les bases déjà en place pour résoudre la question palestinienne, avec l’occupation en son centre. Les agissements illégaux des États-Unis, qui visent à nier les droits fondamentaux du peuple palestinien, exacerbent la situation dans l’ensemble du Moyen-Orient. Les très rares régimes arabes qui se sont ralliés à ces plans et à d’autres plans américains trahissent non seulement le peuple palestinien, mais mettent également en péril la paix et la sécurité dans l’ensemble de la région.

S’opposer à l’unilatéralisme et essayer de promouvoir l’état de droit au niveau international ont toujours figuré en bonne place à l’ordre du jour du Mouvement depuis sa création. L’ordre international fondé sur le droit étant aujourd’hui plus que jamais menacé par le passé, il est impératif que les États membres du Mouvement des Pays Non Alignés resserrent leurs rangs et se concentrent sur les moyens de repousser cette menace. Tout le monde perdra si nous ne le faisons pas.))

Sources : Tehran Times ; traduction par Réseau international