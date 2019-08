L’escadre de la zone quatre et la flotte du nord de la Marine de l’Armée iranienne sont entrées, pour la troisième année consécutive, à Bakou afin de participer aux compétitions internationales de « la Coupe de la mer 2019 ».

La cérémonie d’accueil de la flotte iranienne constituée des navires lance-missiles « Paykan » et « Joshan », a été organisée avec la présence de l’ambassadeur d’Iran à Bakou, Javad Jahanguirzadeh et les autorités de l’Azerbaïdjan à la base de la Force navale de ce pays à Bakou.

La « Coupe de la mer 2019 » sera organisée du 5 au 15 août dans les eaux de l’Azerbaïdjan, avec la présence des flottes de quatre pays riverains de la mer Caspienne dont l’Iran, la Russie, le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan.

Le responsable et le superviseur de la délégation iranienne, Hossein Hassani, a souligné important, les compétitions internationales de la « Coupe de la mer 2019 » qui est dans le cadre d’assurer la sécurité de la mer Caspienne par les pays riverains et a déclaré qu’il y a de l’espoir que les pays riverains de cette mer pourront fournir entièrement sa sécurité et sans la présence des étrangers.

« La Coupe de la mer 2019 sera organisée dans six catégories différentes dont la survie en mer, le contrôle des dégâts avec le système de contrôle des inondations, le tir aux cibles aériens, le tir aux cibles de la surface, les compétences en mer.

Deux flottes de l’Azerbaïdjan, deux flottes de l’Iran, trois flottes de la Russie et une flotte du Kazakhstan rivaliseront dans ce tournoi international.

Source: ISNA