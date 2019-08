Les habitants de la plaine de Ninive dans le Nord irakien ont organisé le lundi 5 août un rassemblement en signe de protestation contre la décision du Premier ministre de faire sortir les Unités de mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi) de cette région.

Se référant au site d’information Bagdad Today, l’agence de presse iranienne Fars News qui rapporte la nouvelle a également publié des images montrant des tentes dressées par les habitants locaux dans le cadre d’un vaste rassemblement de protestation dans la plaine de Ninive, à commencer par la route Mossoul-Erbil.

« Les protestataires envisagent de fermer toutes les routes conduisant à la plaine de Ninive », affirme le correspondant de Bagdad Today d’après lequel « ces protestations ont pour but de convaincre le gouvernement de renoncer à sa décision de faire sortir les Hachd al-Chaabi de la plaine de Ninive.

Il y a peu de temps, le Premier ministre irakien, Adel Abdel Mahdi, a ordonné que toutes les forces du bataillon 30 des Hachd al-Chaabi sortent des check-points de la plaine de Ninive.

Citant une source bien informée, Bagdad Today ajoute que le Premier ministre irakien aurait donné aux Hachd, jusqu’à 8 heures du matin le lundi 5 août, pour évacuer les postes de surveillance dans la plaine de Ninive.

Le député du Parlement irakien, Qossai Abbas, avait appelé les habitants de la plaine de Ninive à organiser un sit-in pacifique à partir de 10 h le lundi matin, pour exprimer leur protestation contre cette décision.

En réaction à la décision d’Adel Abdel Mahdi de faire sortir les Unités de mobilisation populaire de cette région, le membre de la coalition al-Fath au sein du Parlement irakien, Mohammed Karim, a annoncé que cela mettrait en péril la sécurité de la capitale, faisant revenir des éléments de Daech dans la province de Ninive.

« La décision d’Adel Abdel Mahdi ne correspond pas aux intérêts du pays sur le plan sécuritaire. De plus, la présence des Hachd aide beaucoup de familles sans domicile et de déplacés dans la province de Ninive à subvenir à leurs besoins journaliers », a-t-il affirmé.

Toujours selon Fars News, les forces de Mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi) et de l’armée irakienne ont commencé le lundi 5 août la 3ème phase de l’opération « Volonté de vaincre ».

Le site d’information des Hachd a annoncé que cette étape de l’opération Volonté de vaincre consiste à mener des fouilles et à nettoyer des quartiers du nord des villes de Jalula et de Meqdadiya dans la province de Diyala dans l’Est irakien, et des zones au sud de la province de Ninive dans le Nord irakien.

Soutenue par l’aviation irakienne, cette opération vise à en finir avec des résidus de Daech dans lesdites zones, réitèrent les Hachd al-Chaabi.

Outre des villes et villages sur l’axe de Diyala, les forces des Hachd et de l’armée irakienne envisagent également de nettoyer des districts au sud de Mossoul, ainsi que les monts Atchana et Badouche, de la présence des terroristes.

Le lundi matin, le Premier ministre Adel Abdel Mahdi, le chef d’état-major de l’armée Othman al-Ghanemi, le commandant adjoint des Hachd al-Chaabi, Abu Mahdi al-Muhandis, le ministre de l’Intérieur, Yassine al-Yasseri et le ministre irakien de la Défense, Najah al-Shammari, ainsi que le gouverneur de Diyala, Muthana al-Timimi, sont arrivés dans la province de Diyala afin de superviser cette étape de l’opération Volonté de vaincre.

Le commandement central d’opérations irakien avait annoncé le 20 juillet le lancement de la seconde étape de l’opération Volonté de vaincre sur l’ordre du commandant en chef des forces armées et sous la supervision du commandement central des opérations militaires en Irak.

L’objectif de la seconde étape de l’opération était la sécurisation et la stabilisation des zones au nord et aux alentours de Bagdad dans les provinces de Diyala, Salaheddine et al-Anbar.

Au cours de la première étape de l’opération Volonté de vaincre, des zones situées entre les trois provinces de Salaheddine, Ninive et al-Anbar, jusqu’à la frontière irako-syrienne, ont été nettoyées de la présence des terroristes.

Source: PressTV