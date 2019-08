Moscou propose une vision opposée à celle des États-Unis et critique les sanctions, les menaces et la guerre économique. Cette vision la rapproche de plus en plus de Téhéran, selon le site d’analyse, « Asia Times ».

Asia Times a publié une analyse du journaliste indépendant brésilien, Pepe Escobar qui estime que désormais « Une attaque contre l’Iran serait une attaque contre la Russie ».

L’auteur estime que Moscou propose une vision diamétralement opposée à celle des États-Unis et critique les sanctions, les menaces et la guerre économique, vision qui la rapproche de plus en plus de Téhéran.

Il y a une dizaine de jours, via un document officiellement approuvé par les Nations unies, le ministère russe des Affaires étrangères a présenté un nouveau concept de sécurité collective pour le golfe Persique.

Moscou souligne la nécessité de la création d’un système de sécurité dans le golfe Persique qui devrait commencer par « des consultations bilatérales et multilatérales entre les parties intéressées, y compris des pays de la région et de l’extérieur », ainsi que des organisations telles que le Conseil de sécurité des Nations unies.

L’initiative russe doit être interprétée comme une sorte de complément de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui s’épanouit enfin en tant qu’organe sécuritaire, économique et politique. La conclusion inévitable est que les principales parties prenantes de l’OCS, la Russie, la Chine, l’Inde, le Pakistan et, dans un avenir proche, l’Iran et la Turquie, auront une influence déterminante sur la stabilité régionale.

Les propos du secrétaire du Conseil de sécurité nationale russe, Nikolai Patrushev, devrait être sans équivoque : « L’Iran a toujours été et reste notre allié et partenaire, avec lequel nous développons constamment des relations tant bilatérales que multilatérales. »

Cela fait courir des spéculations sans fin et sans fondement sur le fait que Moscou « trahit » Téhéran sur plusieurs fronts, de la guerre économique totale déclenchée par l’administration Donald Trump à la résolution de la tragédie syrienne.

Source: Avec PressTV