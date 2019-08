Le Leader de la Révolution islamique a reçu ce mercredi matin les lauréats des récentes olympiades internationales des sciences et l’équipe nationale de volley-ball de moins de 21 ans, médaillée aux championnats du monde.

Les lauréats des olympiades internationales des sciences et l’équipe nationale de volley-ball de moins de 21 ans ont été reçus, le mercredi matin 7 août, par le leader de la Révolution islamique d’Iran, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei.

Au cours de cette rencontre, l’Ayatollah Khamenei a rendu hommage à la jeunesse iranienne pour sa « sagesse », sa « vision profonde » : « Le progrès scientifique, dans le vrai sens du terme, ne se réalisera qu’à condition d’être conjugué à la pensée religieuse et à l’élan révolutionnaire. Notre jeune élite doit se fixer un seul et unique objectif : pousser les frontières de son savoir scientifique et technologique aussi loin que possible ».

Plus loin dans ses propos, le numéro un iranien s’est félicité des acquis des jeunes scientifiques et sportifs du pays et a affirmé : » la voie où se sont engagées nos élites est une voie qui ne connaît pas de limite. Le fait de remporter des médailles ne devrait pas être une fin en soi ».

Le Leader de la Révolution islamique a évoqué ensuite le « retard accusé » ces deux derniers siècles par l’Iran dans le domaine des sciences et des technologies modernes et le revirement complet opéré depuis la Révolution de 1979 : « D’inlassables efforts ont été fournis ces vingt dernières années pour relancer notre marche en avant dans le domaine des sciences et des technologies. Il nous reste encore beaucoup à faire et le plus gros devoir de notre jeune génération consiste à accélérer cette marche et à pousser aussi loin que possible les frontières de nos acquis scientifiques ». Le Leader de la Révolution islamique a ensuite conseillé à la jeunesse iranienne de ne jamais renoncer à son idéal révolutionnaire et islamique car sans « une telle vision, le progrès scientifique et technique ne bénéficiera pas aux intérêts nationaux ».

Le Leader de la Révolution islamique s’est félicité aussi de la présence des Iraniennes dans les rangs des médaillées, que ce soit dans le domaine du sport ou en matière des sciences : « Ceci montre que des femmes iraniennes sont à même d’atteindre les plus hauts sommets du progrès; même en étant mariées et mères ».

Source: PressTV