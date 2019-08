Le frère du chef de l’organisation yéménite Ansarullah Abdel Malek al-Houthi a été « assassiné », a annoncé ce vendredi 9 aout la chaîne de télévision Al-Massirah.

« Le martyr Ibrahim Badreddine Amir al-Din al-Houthi a été assassiné par les mains de traîtres de l’offensive américano-israélo-saoudienne », a accusé le ministère de l’Intérieur du gouvernement du salut qui siège à Sanaa dans un communiqué transmis par Al-Massirah. Faisant allusion à la Coalition arabe mise sur pied par Riyad

Ansarullah n’a pas donné plus de détails sur les circonstances de sa mort.

Selon des sources yéménites citées par le site en ligne de la télévision iranienne Press TV, il a été assassiné dans la province de Saada. D’autres sources ont indiqué qu’il a été abattu à Sanaa, rapporte la télévision qatarie al-Jazeera

Les forces feront tout « pour poursuivre les agresseurs criminels qui ont perpétré l’assassinat du martyr Ibrahim al-Houthi et pour les traduire en justice », poursuit le communiqué.

Une source de sécurité yéménite a indiqué à l’AFP sous couvert de l’anonymat que Ibrahim al-Houthi était proche de son frère Abdel Malek et était commandant des Houthis dans leur fief de Saada (nord), à la frontière avec l’Arabie saoudite.

De concert avec les Emirat arabes unis, cette dernière a formé en 2015 une coalition contre le Yémen pour le soumettre à son diktat dès lors la présidence de son homme de main Abed Rabbo Mansour Hadi était contestée par de nombreuses factions yéménites dont Ansarullah, l’ancien président Ali Abdallah Saleh ainsi que de nombreuses unités de l’armée yéménite.

Depuis, et malgré un déséquilibre des forces en faveur de cette coalition, celle-ci n’arrive pas à triompher et le conflit traine, tuant des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux civils, selon diverses organisations humanitaires.

Environ 3,3 millions de personnes sont toujours déplacées et 24,1 millions, soit plus des deux tiers de la population, ont besoin d’assistance, selon l’ONU qui évoque régulièrement la pire crise humanitaire en cours dans le monde. »

Source: Divers