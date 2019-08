Énième attaque avortée contre la base aérienne russe en Syrie, alors que se poursuit la bataille de libération de la province d’Idleb: la DCA russe a abattu six drones armés ce lundi 12 août, a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué

Envoyés depuis le nord-ouest syrien, ils ont été détruits à une «distance sécurisée ». Aucune perte humaine ou matérielle n’est à déplorer, précise le ministère, et le fonctionnement de l’aérodrome de Hmeïmim n’a pas été perturbé. La base russe est protégée entre autres par des missiles antimissile S-300.

Selon Press TV, il s’agit de la deuxième attaque contre la base de Hmeïmim en quelques jours. Le jeudi 8 août, deux civils ont été tués et plusieurs autres blessés, non loin de Hmeïmim dans une attaque aux missiles lancée par des groupes terroristes soutenus par la Turquie contre cette base où sont déployées des troupes russes depuis le lancement par Moscou d’une opération antiterroriste en Syrie en septembre 2015.

Cette attaque au drone contre la base russe intervient à peine quelques heures après l’entrée de l’armée syrienne dans la province d’Idleb, depuis son sud et quelques heures après la reprise de deux nouvelles localités stratégiques.

Secondées par des raids de l’aviation russe, les forces du général Souheil al-Hassan, alias le Tigre, ont fait une première percée majeure le samedi 10 août à l’aube, en libérant la ville de Hobeit au sud-ouest d’Idleb. Elles avaient auparavant repris le contrôle de la colline de Sukayk et de ses environs. La position de cette localité est stratégique du fait qu’elle constitue la porte d’entrée de la province sud d’Idleb et le passage incontournable vers la ville de Khan Cheïkhoune, située à 7 km d’elle, et donc à l’autoroute internationale Damas-Alep.

3 chefs des groupes terroristes tués

Il est question aussi que trois commandants de premier rang des groupes terroristes qui ont été tués dans les combats.

Il s’agit selon l’agence Awqat al-Cham, citant le responsable médiatique de ces groupes, connu sous le pseudonyme Abou Salmo , du chef militaire général, du nom de guerre Abou Moussaab al-Tounuci, du commandant militaire des forces spéciales Abou Steif Al-Banchi, et du commandant de la chambre d’opérations militaires de la province sud d’Idleb, Abou Qoutadat al-Homsi.

Bientôt la libération de Hama

Pour marquer l’importance de cette avancée dans la province sud d’Idleb, le ministre syrien de la Défense le général Ali Ayyoub s’est rendu en personne à Hobeit, a rapporté l’agence de presse syrienne officielle Sana, et ce à la demande du président syrien Bachar al-Assad. (Voir photos)

Selon le site de l’agence syrienne privée Awqat al-Cham, la prochaine étape de l’armée syrienne se devrait d’être sur le flanc Est, en direction de la localité al-Tamaanat laquelle se situe à 6 km de Khan Cheïkhoune, en préparation à la bataille de conquête de cette dernière. Lorsque celle-ci sera prise, un siège devrait être imposé aux dernières localités de la province de nord de Hama encore sous contrôle des groupes terroristes jihadistes takfiristes. En l’occurrence Morek, kfar Zita, AlLataminah, Maarakbat, Latmine et les collines qui les entourent.

« Pour la première fois depuis 2011, l’armée syrienne est sur le point de contrôler la totalité de la province de Hama », a conclu le site.

Source: Divers