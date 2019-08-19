Выступление генерального секретаря

Хизбаллы Сайеда Хасана Насраллы на церемонии «Победа и достоинство» в Ливане по случаю 13-й годовщины победы над Израилем в войне 2006 года.

Он благословил ее, сказав, что ее красота в этом году была между аль-Адха и Гадир.

Это присутствие на юге отражает веру людей в способности сдерживать израильского врага.

Это благословение должно быть известно и сохранено.

На юге примечательно то, что великая урбанизация происходит благодаря поту и усилиям людей и деньгам экспатриантов, которых США иИзраиль преследуют во всем мире.

В последние несколько дней все районы южного Ливана были в целости и сохранности без каких-либо опасений или агрессии.

Эта охрана и безопасность не были бесплатными – за ними стояли конструктивная работа и круглосуточные усилия, и необходимо быть благодарными этому благословению и сохранить его.

Он подчеркнул, что ливанцы пользуются своей безопасностью в Ливане и на юге благодаря золотому уравнению « армии, народа, сопротивления », безопасности и охраны на юге.

Когда мы говорим о сопротивлении и балансе террора с врагом, это конструктивная круглосуточная работа с оружием, техникой и разработками, которые должны находится в высшей и сильнейшей готовности.

Целью войны было подавление сопротивления в Ливане, ликвидация его в Палестине, прекращение правления президента Асада в Сирии, ликвидация серьезного сопротивления в Ираке и изоляция Ирана в качестве прелюдии к его падению.

Израильтянин удовлетворился бы реакцией, которую он сделал в первый день захвата его солдат, но именно американское решение подтолкнуло его к войне, не будучи готовым.

Война, начатая в Ливане в июле 2006 года, была решением США, а Израиль был всего лишь инструментом и направлен на установление « нового Ближнего Востока » – в дополнение вторжения США в Афганистан и Ирак.

Война прекратилась по единственной причине: США и Израиль осознали, что им не удалось достичь цели войны.

Они боялись, что « колдовство обернется против колдуна », а Израиль понял, что приближается к великой катастрофе и началу краха своего существования.

Во время войны Болтон сказал арабскому чиновнику, «не утомляйся, потому что война остановится только сокрушением Хизбаллы или передачей оружия»,

Война же прекратилась, потому что Израиль потерпел неудачу и потерпел поражение, потому что мы были сильными, стойкими и терпеливыми, а тот, кто остановил войну, это сила Ливана и сопротивление. Никто в мире не смог нас остановить 14 августа 2006 года.

Новый ближневосточный проект не рухнул бы без баланса армии, народа и сопротивления.

В июльской войне не было национального единства, но была четкая политическая позиция, как у президента Эмиля Лахуда и брата Набих Берри, а также солидарность со стороны блоков, течений и людей, которые открыли свои районы и свои дома. Если бы у нас было национальное единство, Ливан был бы в состоянии навязать условия в то время.

Моджахеды оказались перед лицом всей этой военной мощи в воздухе и на земле.

Где все это заверение в сердцах? Это Божий поступок и его плата и другого объяснения нет.

Сегодня мы сильны, и мы останемся и будем восхвалять позицию президента Ливана Мишеля Ауна, который подчеркнул, что “если война повторится, мы снова победим“– и с такой позицией они не смогут нас победить.

В той июльской войне после провала воздушной атаки им было необходимо идти по суше, c целью захватить город Бинт-Джубайль, имеющий стратегическое значение.

Именно там в 2000 году я сказал о том, что Израиль – более хрупкий, чем паутина.

Израильтяне хотели совершить прорыв в остальных деревнях, но поражение в Бинт-Джубайле защитило остальные города, и израильтяне поняли, что их армия слабее.

Он подтвердил, что доктрина о паутине была подтверждена благодаря мученикам и моджахедам на площади непоколебимости в Бинт-Джубайле.

Опыт июльской войны позволил закрепить стойкость и создать военную систему для защиты наших городов, деревень и земель.

Иными словами, если вы вторгнетесь – потерпите поражение. И весь мир, в прямом эфире телеканалов, увидит разрушение израильских танков и бригад.

Пытаясь сокрушить сопротивление Хизбаллы – чего они в итоге добились? Сегодня все говорят о мощи Хизбаллы. Более того сегодня говорят о ее превращении в силу имеющую региональное влияние.

Один из сионистских лидеров говорит, что Израиль маленькая и хрупкая страна, и с несколькими высокоточными ракетами « Хизбалла » может заставить его заплатить высокую цену.

Израиль должен взять на себя ответственность за любую агрессию, и вопрос, поставленный перед узурпатором, выиграет ли он в любой другой войне против Ливана? Они пытаются изобрести новую концепцию победы, чтобы убедить своих людей.

У нас же сегодня есть фронт сопротивления, который простирается от Палестины до Ливана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена и политических сил, живущих в Бахрейне, Тунисе, в разных регионах мира.

Они не смогли положить конец сопротивлению. Свидетельством тому является то, что происходит в Палестине, в Газе и на Западном берегу. Как и сегодня, сила Ливана и остальной части региона должна быть укреплена на оси сопротивления в целях предотвращения войн.

Его Высокопреосвященство сказал, что Израиль не атакует Ливан, потому что он не только боится Хизболлы, но и считает, что любая новая война с Ливаном может взорвать регион через ось сопротивления. Ось сопротивления, предотвратит любую глобальную войну против Сирии и положит конец агрессии против Йемена и предотвратит возвращение гегемонии США в Ираке.

Стоимость устойчивости и сопротивления намного выше стоимости подчинения, ведения переговоров и сдачи.

В сопротивлении вы сохраняете свою землю, свое будущее, свою семью, свои ресурсы и свой суверенитет.

Если же сдаться – то они отберут все. Мы говорим, что ось сопротивления через ее стойкость и ее готовность противостоять врагу предотвращает войну в регионе.

Те силы, которые же хотят войны – это Израиль, Саудовская Аравия и некоторые режимы в Персидском заливе.

Война с Ираном будет означать войну с нашей осью сопротивления и это будет означать, что весь регион вспыхнет.

Это призыв понять факты.

В заключение он поблагодарил всех тех, кто участвовал в праздновании победы июля, сказав, что это часть битвы и войны, а также послание, которое должно быть передано вражеским силам.

Source: Al-Manar