La situation militaire en Irak est bien périlleuse. Alors que les Américains redoublent de pressions et d’ingérences sécuritaires allant jusqu’à organise, selon certaines sources, des frappes aux missiles voire aux drones contre les sites militaires irakiens, la coopération des ministères iranien et irakien de la Défense est plus que nécessaire. L’Iran sera appelé à barricader le ciel irakien?

Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami souligne l’importance du renforcement de la puissance défensive des forces de sécurité de l’Irak face aux menaces actuelles de la région, ce qui constitue, rappelle-t-il, l’une des principales stratégies de la République islamique d’Iran (RII).

Lors d’une rencontre, le dimanche 18 août, avec le ministre irakien de l’Intérieur Yassin Taher al-Yasseri, le général Amir Hatami a parlé de divers sujets importants dans le domaine des relations d’ordre sécuritaire irano-irakiennes : « Il est impératif que les deux parties se consultent continuellement dans la mesure où le ministère irakien de l’Intérieur est un organe sécuritaire et qu’il joue un rôle considérable dans la préservation de la sécurité et de la stabilité en Irak, mais aussi dans la région. »

« L’Iran et l’Irak partagent diverses affinités qui relient leur destin, entre autres l’histoire, la culture, la civilisation et la religion. Et tout cela, aux côtés des conditions politiques et sécuritaires de la région, nécessite la poursuite des relations et contacts directs bilatéraux en faveur des intérêts communs », a poursuivi le ministre iranien de la Défense avant de louer les efforts du ministre irakien de l’Intérieur et d’autres responsables concernés dans l’assurance de la sécurité des pèlerins, notamment lors des cérémonies religieuses du mois de Moharram et de l’Arbaïn.

Le général de brigade Hatami a évoqué la ferme volonté des responsables des deux pays pour promouvoir les relations stratégiques : « L’Iran et l’Irak n’avaient jamais, dans l’histoire, de telles relations aussi fraternelles et étroites. Le soutien de la RII au peuple et au gouvernement irakien, tout au long des attaques menées par les groupes terroristes, n’était pas une démarche tactique de courte durée, elle puisait sa source dans les croyances intérieures ; c’était une démarche stratégique de longue durée. »

Le ministre iranien de la Défense a souligné l’importance qu’accorde l’Iran au renforcement du pouvoir défensif des forces de sécurité de l’Irak face aux menaces. Ce qui constitue l’une des principales stratégies de la RII : « Nous considérons la sécurité et la stabilité de l’Irak comme la nôtre. »

Pour sa part, le ministre irakien de l’Intérieur Yassin Taher al-Yasseri a loué la résistance et les soutiens de la RII à l’Irak dans sa lutte contre le terrorisme : « Les coopérations militaires et sécuritaires avec l’Iran comptent parmi les priorités du gouvernement irakien. »

« La RII était le premier pays à venir en aide au peuple iranien face à Daech. Les hommes politiques aussi bien que les militaires irakiens sont convaincus que l’Iran restait un appui digne de confiance dans les moments critiques », a fait remarquer le ministre irakien de l’Intérieur.

