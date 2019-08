Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, a répondu le lundi 19 août aux questions des journalistes sur divers sujets régionaux et internationaux.

Les lignes qui suivent résument les déclarations du diplomate iranien sur certaines importantes questions.

Éventuelle visite de Zarif à Paris

« Le président français Emmanuel Macron a essayé d’apaiser les tensions dans la région ; il a également fait un geste en ce sens que les Européens tiendraient toujours à accomplir leurs engagements dans le cadre du Plan global d’action conjoint (PGAC, accord sur le nucléaire iranien). Plusieurs tours d’entretiens téléphoniques ont eu lieu entre les présidents français et iranien, Macron et Rohani, à quoi s’ajoutent des rencontres effectuées entre les représentants des deux côtés. Il est encore tôt pour parler d’une visite d’Emmanuel Macron à Téhéran, mais il est probable que M. Zarif effectue une courte visite à Paris. »

L’information d’après laquelle l’Iran céderait les deux ports de Tchabahar et de Bouchehr à la Russie est biaisée

« Cela me surprend que l’on veuille aborder un sujet aussi banal. Il est normal que l’Iran et la Russie utilisent conjointement leurs moyens l’un et l’autre dans le cadre des activités comme les exercices militaires. La publication de telles informations est certes biaisée.»

L’Iran met en garde les USA contre les conséquences de toute tentative de saisir Adrian Darya (Adrian Sea)

« Par le biais de l’ambassade suisse, l’Iran a transmis des avertissements nécessaires aux États-Unis au sujet de toute éventuelle tentative de saisir le pétrolier iranien Adrian Darya ; cette mesure leur apportera certainement de lourdes conséquences.»

Source: PressTV