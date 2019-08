Le Pentagone a annoncé mercredi avoir mis fin à un projet d’intercepteur de missile développé par Boeing, citant des « problèmes de conception technique », et lancé un appel d’offres pour un intercepteur de nouvelle génération.

Le ministère américaine de la Défense « va mettre fin au contrat actuel avec Boeing pour le développement du véhicule extra-atmosphérique tueur de nouvelle génération (Redesigned Kill Vehicle, RKV) à compter du 22 août, en raison de problèmes de conception », a indiqué un porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Robert Carver.

Le « véhicule tueur » se sépare du missile intercepteur dans l’espace pour venir se précipiter sur un missile intercontinental menaçant les Etats-Unis.

Or, si le Pentagone a testé avec succès ces dernières années un nouveau système d’intercepteur « SM-3 Block IIA », un anti-missile de type AEGIS de nouvelle génération basé à terre, les essais de « véhicule tueur » n’ont jamais été concluants depuis 2010.

« Mettre fin à ce programme était la décision responsable à prendre », a indiqué le secrétaire à la Défense adjoint chargé de la recherche et de l’ingénierie, Michael Griffin. « Il arrive qu’on ait des problèmes quand on développe de nouveaux programmes ».

En décembre 2018, l’agence de la défense antimissile du Pentagone avait conclu que « certains éléments critiques » du projet RKV ne remplissaient pas les critères requis, a expliqué le lieutenant-colonel Carver.

Cinq mois plus tard, M. Griffin avait décidé de suspendre le contrat actuel et d’entamer une réflexion sur les prochaines étapes et le ministère a finalement décidé que les problèmes techniques étaient soit insurmontables soit trop coûteux à résoudre, a-t-il ajouté.

« La recherche et les essais menés avant la fin de ce projet permettront de développer un intercepteur de nouvelle génération, qui comprendra un nouveau véhicule tueur », a conclu le porte-parole.

Source: AFP